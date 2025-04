Der Biosimilar-Entwickler aus München verzeichnet leichte Kurserholung nach mehrmonatigem Abwärtstrend, während Finanzexperten weiterhin erhebliches Wachstumspotenzial sehen.

Die Formycon Aktie konnte am vergangenen Freitag mit einem deutlichen Kursplus von 4,41 Prozent auf 22,50 Euro schließen und damit leichte Erholungstendenzen zeigen. Dies geschah nur zwei Tage nach dem Erreichen eines neuen 52-Wochen-Tiefs von 21,55 Euro. Die Aktie des Münchner Biosimilar-Spezialisten bleibt jedoch weiterhin stark unter Druck, was sich in der Jahresentwicklung mit einem dramatischen Minus von 58,72 Prozent seit Jahresbeginn widerspiegelt. Vom 52-Wochen-Hoch bei 62,80 Euro, das erst im Januar 2025 erreicht wurde, ist der Kurs mittlerweile um mehr als 64 Prozent zurückgefallen.

Die technischen Indikatoren deuten auf eine anhaltend schwierige Phase hin, mit einem RSI-Wert von 31,0, der nahe am überverkauften Bereich liegt. Besonders auffällig ist der große Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt (-51,84 Prozent), was die Schwere des aktuellen Abwärtstrends verdeutlicht. Die jüngste Gegenbewegung könnte jedoch zumindest kurzfristig für eine Stabilisierung sorgen.

Analysten bleiben trotz Kursverfall optimistisch

Trotz des starken Kursverfalls halten die Analysten überwiegend an einer positiven Einschätzung für die Formycon Aktie fest. Von neun beobachtenden Analysten empfehlen acht den Kauf der Aktie, während lediglich einer zum Halten rät. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 49,33 Euro sehen die Experten ein enormes Aufwärtspotenzial von fast 128 Prozent gegenüber dem aktuellen Kursniveau.

Bemerkenswert ist jedoch die große Spanne zwischen dem höchsten (86,00 Euro) und dem niedrigsten Kursziel (32,00 Euro), was auf erhebliche Unsicherheiten bei der Bewertung des Unternehmens hindeutet. Dies wird durch die jüngsten Revisionen der Umsatz- und Gewinnprognosen nach unten bestätigt, die einen wachsenden Pessimismus bezüglich der kurzfristigen Geschäftsentwicklung signalisieren. Die fundamentalen Schwächen, insbesondere die Rentabilität der Geschäftsaktivitäten, bleiben ein wesentliches Problem, während das starke prognostizierte Umsatzwachstum weiterhin als Hoffnungsträger gilt.

