Solana steigt um 30 %: Solaxy als Schlüssel zur Skalierung?

Solana erholt sich mit einem Kursanstieg von fast 30 % innerhalb einer Woche und notiert bei 124 Dollar, während der Kryptomarkt insgesamt anzieht - Bitcoin überschreitet 84.000 Dollar und Ethereum steigt über 1.600 Dollar. Parallel dazu gewinnt Solaxy ($SOLX), eine neue Layer-2-Lösung für Solana, an Aufmerksamkeit, da sie die Skalierungsprobleme des Netzwerks adressiert.

Solanas Erholung und Potenzial

Solana zeigt eine starke Erholung mit einem Anstieg von fast 30 % in einer Woche, trotz eines Rückgangs von 57 % seit seinem Allzeithoch, während Bitcoin nur 23 % unter seinem Höchststand liegt. Die Volatilität von Altcoins wie Solana bietet in bullischen Phasen hohe Renditen, birgt jedoch auch größere Risiken bei Marktabschwüngen.

Analysten sehen für Solana weiteres Wachstumspotenzial und diskutieren einen möglichen Kurs von 500 Dollar. Projekte wie Solaxy könnten dieses Ziel unterstützen, indem sie Solanas Skalierungsprobleme lösen und die Stabilität des Netzwerks verbessern, was die breite Akzeptanz fördern könnte.

Solaxy-Presale: Layer-2-Lösung im Fokus

Solaxy entwickelt die erste Layer-2-Lösung für Solana, die Transaktionen außerhalb der Hauptkette verarbeitet, um Ausfallzeiten und Transaktionsabbrüche zu reduzieren - ein Ansatz, der bei Ethereum mit Lösungen wie Arbitrum bereits erfolgreich war. Dies könnte Solana helfen, größere Transaktionsvolumen zu bewältigen und mehr Projekte zu unterstützen.

Der $SOLX-Token befindet sich im Vorverkauf und hat bereits fast 30 Millionen Dollar umgesetzt, mit Preiserhöhungen bis zum Börsenlisting. Frühe Investoren könnten von Buchgewinnen und einer potenziellen Wertsteigerung profitieren, falls Solaxy sich als effektive Skalierungslösung für Solana etabliert.

