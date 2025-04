USA Setzt auf Bitcoin: Ein Meilenstein für Kryptowährungen?

Die USA könnten bald ihre Bitcoin-Bestände massiv aufstocken und die Kryptowährung als strategische Reserve anerkennen, was einen historischen Wendepunkt markieren würde. Abgeordnete wie Tom Emmer und Senatorin Cynthia Lummis treiben diese Initiative voran, während neue Projekte wie BTCBull Investoren mit attraktiven Möglichkeiten locken.

Bitcoin als Nationale Reserve

Tom Emmer, Co-Vorsitzender des Congressional Blockchain Caucus, plädiert dafür, Bitcoin wie Gold oder Fremdwährungen in die nationalen Reserven der USA aufzunehmen. Derzeit hält die USA etwa 200.000 Bitcoin, größtenteils aus Konfiszierungen wie dem Bitfinex-Hack (94.000 BTC) oder der Silk-Road-Verfolgung (69.000 BTC), ohne strategische Käufe.

Der von Senatorin Cynthia Lummis vorgeschlagene Bitcoin Act zielt darauf ab, innerhalb von fünf Jahren eine Million Bitcoin im Wert von etwa 85 Milliarden US-Dollar zu erwerben, die mindestens 20 Jahre vom Finanzministerium gehalten werden. Diese Strategie könnte die geopolitische Position der USA stärken und weltweit eine breitere Akzeptanz von Kryptowährungen fördern.

BTCBull-Presale: Investitionschance

Der BTCBull-Token, der mit Bitcoin-Preisbewegungen verknüpft ist, bietet Investoren im aktuellen Presale eine Gelegenheit, früh einzusteigen, solange der Preis unter 0,0025 Dollar liegt. Ein Burn-Mechanismus sorgt für kontinuierliche Preiserhöhungen während des Presales, bevor der Token an großen Börsen gelistet wird.

Besonders attraktiv ist das Bitcoin-Airdrop-Programm: Investoren erhalten Bitcoin, sobald bestimmte Preisziele wie 150.000 oder 200.000 US-Dollar erreicht werden, proportional zu ihren BTCBull-Beständen. Dies macht den Presale zu einer vielversprechenden Option für Investoren, die vom Bitcoin-Boom profitieren möchten.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.