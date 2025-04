Bitcoin-Boom durch steigende Geldmenge? Analyse und Chancen im Fokus

Die globale Geldmenge (M2) wächst rasant, und Bitcoin könnte erneut von dieser Entwicklung profitieren. Analysten beobachten eine historische Korrelation zwischen M2 und dem Bitcoin-Kurs, die derzeit stärker denn je ist. Neben der Analyse des Bitcoin-Marktes rückt auch ein neues Projekt, BTCBULL, ins Rampenlicht, das durch innovative Mechanismen und attraktive Renditechancen Aufmerksamkeit erregt.

M2-Wachstum als Treiber für Bitcoin

Die globale M2-Geldmenge, die Bargeld, Sichteinlagen und kurzfristige Einlagen umfasst, gilt als zentraler Indikator für Liquidität. Laut Prognosen soll sie von derzeit 108 Billionen US-Dollar auf etwa 127 Billionen steigen, was weltweite expansive Geldpolitiken widerspiegelt. Diese Entwicklung hat in der Vergangenheit oft die Nachfrage nach risikobehafteten Assets wie Bitcoin angeheizt, da dieser als Wertspeicher und spekulatives Investment dient.

Krypto-Analyst "Crypto Rand" betont eine besonders starke Korrelation zwischen M2-Wachstum und Bitcoin, wobei die Geldmenge als Frühindikator für Kursbewegungen dient. Ein weiterer Analyst, "FinancialFreedom", sieht keinen Doppeltop im Bitcoin-Chart, sondern eine weiter steigende Liquidität, die den Kurs in den nächsten 100 Tagen auf 150.000 bis 160.000 US-Dollar treiben könnte - ein potenzieller Anstieg von bis zu 90 Prozent.

BTCBULL-Presale: Eine bullische Alternative

Neben Bitcoin selbst gewinnt der Presale von BTCBULL zunehmend an Relevanz. Das Projekt nutzt die Dynamik des Bitcoin-Marktes, indem es direkte Verknüpfungen zum BTC-Kursverlauf integriert: Jedes neue Allzeithoch bei Bitcoin löst automatische Bitcoin-Belohnungen für Token-Halter aus. Mit einem deflationären Modell, das das Tokenangebot bei bestimmten Kurszielen reduziert, und einer Staking-Funktion mit bis zu 90 Prozent APY bietet BTCBULL vielfältige Verdienstmöglichkeiten.

Interessierte können BTCBULL-Tokens direkt über die offizielle Website mit Ethereum (ETH), Tether (USDT) oder Kreditkarte erwerben. Das Projekt setzt zudem auf ein starkes Branding mit einem bullischen Bitcoin-Krieger als Symbol für Widerstandskraft und Marktdominanz, was die langfristige Attraktivität des Tokens unterstreicht.

