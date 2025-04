Der Halbleiterausrüster verzeichnet leichte Kursgewinne trotz erheblicher Verluste seit Jahresbeginn. Experten prognostizieren dennoch signifikantes Wachstumspotenzial.

Die Aktie des Halbleiterausrüsters Suess MicroTec verzeichnete am Freitag einen Kursanstieg von 2,6 Prozent auf 30,04 Euro. Dieser moderate Zuwachs stellt einen willkommenen Lichtblick für Anleger dar, nachdem das Papier in den letzten Wochen erheblich unter Druck geraten war. Besonders bemerkenswert ist der dramatische Rückgang von 20,63 Prozent innerhalb des vergangenen Monats und der massive Wertverlust von 39,37 Prozent seit Jahresbeginn. Vom 52-Wochen-Hoch bei 70,20 Euro, das im Oktober 2024 erreicht wurde, ist die Aktie mittlerweile um mehr als 57 Prozent entfernt.

Analysten bleiben trotz Kurssturz optimistisch

Der jüngste Aufwärtsimpuls kommt, nachdem die Aktie erst am 8. April 2025 ihr 52-Wochen-Tief bei 28,42 Euro markiert hatte. Trotz der anhaltenden Schwäche halten die Experten an ihrer überwiegend positiven Einschätzung fest. Sechs von neun Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf oder zum Übergewichten im Portfolio, während zwei eine neutrale Haltung einnehmen. Bemerkenswert ist das durchschnittliche Kursziel von 58,01 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von fast 100 Prozent entspricht. Allerdings zeigt die große Spanne zwischen dem niedrigsten (30 Euro) und dem höchsten Kursziel (80 Euro) die Unsicherheit über die weitere Entwicklung. Jefferies behielt am 8. April seine neutrale Bewertung bei, was die vorsichtige Haltung einiger Marktbeobachter unterstreicht. Für Anleger könnte die fundamentale Bewertung mit einem KGV von 9,92 für 2025 durchaus attraktiv erscheinen, zumal das Unternehmen am 8. Mai seine Q1-Ergebnisse für 2025 veröffentlichen wird.

