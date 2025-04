Der kanadische Goldproduzent verzeichnet beeindruckende Kurssteigerungen mit über 100% Jahresplus, während Experten trotz hoher Bewertung optimistisch bleiben.

Die Aktie von Kinross Gold zählt zu den großen Gewinnern an der Börse und setzt ihren beeindruckenden Aufwärtstrend fort. Am Freitag (11. April) legte der Kurs um weitere 3,28 Prozent zu und erreichte mit 12,61 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch. Besonders bemerkenswert ist die starke Performance der letzten Tage - allein in der vergangenen Woche konnte die Aktie um 17,08 Prozent zulegen.

Der kanadische Goldproduzent profitiert massiv vom anhaltenden Höhenflug des Goldpreises. Innerhalb eines Monats stieg der Aktienkurs um 23,63 Prozent, während die Jahresperformance mit einem Plus von 108,57 Prozent beeindruckt. Damit hat sich der Wert der Kinross-Aktie binnen Jahresfrist mehr als verdoppelt und liegt inzwischen deutlich über dem 200-Tage-Durchschnitt (33,85 Prozent).

Goldpreishausse befeuert Kursfantasie

Die jüngsten Kursgewinne gehen Hand in Hand mit der fortschreitenden Hausse am Goldmarkt. Wie aus aktuellen Berichten hervorgeht, zieht die Kinross-Aktie weiter auf neue Höchststände, während die Marktkapitalisierung inzwischen auf 15,56 Milliarden Euro angestiegen ist. Analysten zeigen sich überwiegend positiv gestimmt - von 14 Experten empfehlen etwa 71 Prozent die Aktie zum Kauf oder als "Outperform".

Trotz der guten Stimmung gibt es auch kritische Stimmen. Aufgrund der starken Rallye und der begrenzten Wachstumsaussichten halten einige Analysten das Kurspotenzial für ausgeschöpft. Anleger sollten zudem beachten, dass Kinross mit einem aktuellen KUV von 3,05 und einem KGV von 16,55 nicht mehr als günstig bewertet gelten kann. Die nächsten wichtigen Termine stehen Anfang Mai an, wenn der Konzern seine Quartalszahlen vorlegt und die Hauptversammlung stattfindet.

