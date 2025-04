Vielversprechende Vormachbarkeitsstudie und staatliche Förderung für das Wicheeda-Projekt kontrastieren mit volatiler Kursentwicklung im Seltene-Erden-Sektor

Defense Metals steht nach bedeutenden Entwicklungen rund um sein Wicheeda Seltene Erden Projekt (REE) erneut im Fokus. Die Reaktion der Aktie spiegelt dabei sowohl Optimismus als auch eine gewisse Vorsicht der Anleger wider.

Milliardenschwere Pläne

Mitte Februar legte das Unternehmen die Ergebnisse seiner Vormachbarkeitsstudie für das Wicheeda REE-Projekt vor. Und die Zahlen können sich sehen lassen: Die Studie zeigt eine interne Rendite (IRR) vor Steuern von 24,6% und einen Kapitalwert (NPV) von rund 1,8 Milliarden Dollar. Geplant ist ein 15-jähriger Tagebaubetrieb, der ein hochgradiges REE-Mineralkonzentrat produzieren soll. Die anfänglichen Investitionskosten? Stolze 1,4 Milliarden Dollar.

Staatliche Unterstützung gesichert

Anfang März gab es weiteren Rückenwind: Defense Metals sicherte sich eine Finanzierung aus dem Critical Minerals Infrastructure Fund von Natural Resource Canada für das Wicheeda-Projekt. Kein Wunder, unterstreicht diese finanzielle Unterstützung doch die strategische Bedeutung des Projekts für die Stärkung der nordamerikanischen Lieferketten für Seltene Erden.

Achterbahnfahrt am Markt

Wie reagierte die Aktie auf diese Nachrichtenflut? Gemischt. Am Freitag konnte der Titel zwar um beeindruckende 9,67% auf einen Schlusskurs von 0,09 € zulegen. Doch ist das schon die Trendwende? Ein Blick auf die letzten Monate offenbart nämlich ein ganz anderes Bild:

Change 30 Tage: -15,84%

Seit Jahresanfang (YTD): -30,86%

Change 12 Monate: -41,14%

Der Titel bleibt damit auf längere Sicht klar im Abwärtstrend gefangen. Die hohe Volatilität von über 100% zeigt die aktuelle Nervosität der Marktteilnehmer deutlich.

Trump mischt die Karten neu

Doch was sorgt aktuell für zusätzliche Bewegung? Heute wurde bekannt, dass die Trump-Regierung offenbar eine Verfügung zur Bevorratung von Tiefseemetallen und Seltenen Erden vorbereitet. Ziel sei es, Chinas Dominanz in diesem Sektor entgegenzuwirken und eine heimische Reserve dieser kritischen Ressourcen zu sichern. Solche Nachrichten bringen naturgemäß zusätzliche Volatilität in den Markt für Seltene Erden und beeinflussen die Stimmung gegenüber Unternehmen wie Defense Metals. Es bleibt spannend, wie sich diese Gemengelage auf den Kurs auswirken wird.

