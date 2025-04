Der Hamburger Kosmetikhersteller verzeichnet leichte Kurssteigerungen trotz technischer Schwäche, während Analysten weiterhin großes Potenzial mit einem Zielkurs von 143,73 Euro sehen.

Die Aktie des Hamburger Kosmetikriesen Beiersdorf zeigt am zweiten Handelstag des Wochenendes erste Anzeichen einer möglichen Stabilisierung. Nach dem gestrigen Rückgang um 1,04 Prozent konnte das Papier im heutigen Handel (12. April 2025) um ein Prozent auf 116,00 Euro zulegen. Dieser leichte Kursgewinn kommt nach einer schwierigen Phase für den DAX-Konzern, der in den vergangenen 30 Tagen rund 3,82 Prozent an Wert verloren hat.

Bemerkenswert ist die aktuelle technische Situation: Mit einem Kurs von 116,00 Euro notiert die Beiersdorf-Aktie zwar nur 2,20 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 113,50 Euro, das erst am 7. April 2025 markiert wurde. Gleichzeitig liegt der Kurs jedoch weiterhin deutlich unter allen relevanten gleitenden Durchschnitten - zum 200-Tage-Durchschnitt beträgt die negative Abweichung beachtliche 9,43 Prozent.

Analysten bleiben trotz Kursrutsch optimistisch

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Beiersdorf ?

Trotz der anhaltenden Kursschwäche bleibt die Mehrheit der Analysten für Beiersdorf optimistisch gestimmt. Von den 22 Experten, die die Aktie aktuell bewerten, empfehlen 63,6 Prozent einen Kauf (14 Analysten mit "Kaufen" oder "Outperform"-Einstufung). Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 143,73 Euro rund 25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Erst am 10. April bestätigte ein weiteres Analystenhaus seine Kaufempfehlung für den Konsumgüterkonzern.

Fundamental betrachtet weist Beiersdorf weiterhin solide Kennzahlen auf, jedoch mit gemischten Signalen. Während die finanzielle Situation des Unternehmens als hervorragend gilt und die Vorhersagbarkeit der Geschäftsaktivitäten positiv bewertet wird, erscheint die Bewertung mit einem erwarteten KGV von 24,39 für das laufende Jahr relativ hoch. Zudem belastet die niedrige Dividendenrendite die Attraktivität für einkommensorientierte Anleger. In Sachen Nachhaltigkeit punktet Beiersdorf hingegen mit einem MSCI ESG-Rating von AA - ein überdurchschnittlicher Wert in der Vergleichsgruppe.

Anzeige

Beiersdorf-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Beiersdorf-Analyse vom 13. April liefert die Antwort:

Die neusten Beiersdorf-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Beiersdorf-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Beiersdorf: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...