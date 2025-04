Der Ticketvermarkter im MDAX legt 1,42 Prozent zu und setzt positive Entwicklung fort, während JPMorgan trotz Kurszielanpassung optimistisch bleibt

Die CTS Eventim Aktie verzeichnete am vergangenen Handelstag einen Anstieg von 1,42 Prozent und schloss bei 94,58 Euro. Damit setzte das MDAX-Papier seinen insgesamt positiven Trend der letzten Monate fort, wobei die Aktie auf Jahressicht ein Plus von 12,01 Prozent aufweist. Allerdings bewegt sich der Kurs mit knapp 15 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch und liegt derzeit unter dem 50-Tage-Durchschnitt, was auf eine gewisse Konsolidierung hindeutet. Besonders bemerkenswert ist die jüngste Entwicklung der vergangenen Woche, in der das Papier um mehr als 5,6 Prozent zulegen konnte.

Analyst:innen bleiben trotz Kurszielanpassung optimistisch

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei CTS Eventim ?

Im Fokus der Anleger stehen aktuell Analystenbewertungen, insbesondere die jüngste Einschätzung von JPMorgan. Die US-Bank hat ihr Kursziel für den Ticketvermarkter von 117 auf 114 Euro gesenkt, hält aber an ihrer "Overweight"-Einstufung fest. Diese Anpassung ändert nichts am grundsätzlich positiven Ausblick der Analysten für die Eventim-Aktie. Insgesamt zeigen sich die Experten weiterhin überwiegend bullish: Von zwölf beobachtenden Analyst:innen empfehlen neun die Aktie zum Kauf, während drei zum Halten raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 108,25 Euro und signalisiert damit ein Aufwärtspotenzial von über 16 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs.

Für Aufmerksamkeit sorgt zudem die Aktionärsstruktur des Veranstaltungsunternehmens. Mit einem Anteil von 42 Prozent üben die Insider der CTS Eventim AG & Co. KGaA erheblichen Einfluss auf die strategische Ausrichtung des Konzerns aus. Besonders bedeutsam erscheint dabei die Konzentration der Stimmrechte, da bereits die vier größten Aktionäre maßgeblich an Unternehmensentscheidungen beteiligt sind. Diese starke Insider-Kontrolle deutet auf ein hohes Eigeninteresse am langfristigen Unternehmenserfolg hin.

Anzeige

CTS Eventim-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue CTS Eventim-Analyse vom 13. April liefert die Antwort:

Die neusten CTS Eventim-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für CTS Eventim-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

CTS Eventim: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...