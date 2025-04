Der Kölner IT-Dienstleister präsentiert sich trotz niedriger Bewertungskennzahlen mit positiver Kursentwicklung und einheitlichen Kaufempfehlungen der Experten.

Die q.beyond AG (ehemals QSC AG) hat für den 22. Mai 2025 zur jährlichen Hauptversammlung in Köln eingeladen, wie das Unternehmen kürzlich in einer europaweiten Bekanntmachung mitteilte. Für Anleger wird dies eine wichtige Gelegenheit sein, Einblicke in die strategische Ausrichtung des IT-Dienstleisters zu erhalten, der im vergangenen Jahr trotz herausforderndem Marktumfeld eine positive Kursentwicklung von über 20% verzeichnen konnte. Die Aktie notierte zuletzt bei 0,734 EUR (Stand: 12. April) und bewegt sich damit deutlich über dem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch mit gut 23% Abstand unter ihrem Jahreshoch.

Besonders bemerkenswert ist die einhellige Einschätzung der Analysten, die die Aktie durchweg mit "Kaufen" bewerten. Das durchschnittliche Kursziel von 1,275 EUR suggeriert ein Aufwärtspotenzial von fast 74% gegenüber dem aktuellen Kurs - ein deutliches Vertrauensvotum für das Kölner Unternehmen, das sich auf Cloud-, SAP- und IoT-Lösungen für mittelständische Unternehmen spezialisiert hat.

Fundamentaldaten sprechen für Unterbewertung

Die Fundamentaldaten von q.beyond deuten auf eine mögliche Unterbewertung hin. Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von lediglich 0,47 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 8,69 liegt die Aktie deutlich unter dem Branchendurchschnitt. Diese niedrige Bewertung steht im Kontrast zur soliden finanziellen Situation des Unternehmens, das laut Analystenkonsens über hohe Liquiditätsbestände und gute Gewinnmargen verfügt.

Allerdings zeigen sich auch Herausforderungen: Die Prognosen zum Umsatzwachstum werden als schwach eingestuft, und die Rentabilität des operativen Geschäfts bleibt ein Schwachpunkt. Investoren richten ihren Blick nun auf die anstehende Veröffentlichung der Q1-Ergebnisse am 12. Mai, die weitere Aufschlüsse über die Geschäftsentwicklung geben wird. Die jüngsten Revisionen der Gewinnprognosen nach oben deuten jedoch auf eine positive Dynamik hin, die den IT-Dienstleister auf seinem Transformationskurs bestätigen könnte.

