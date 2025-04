Der Online-Gebrauchtwagenmarktplatz verzeichnet beeindruckende Kursgewinne von 22% innerhalb einer Woche, steht aber vor technischen Herausforderungen bei RSI-Werten.

Der Online-Gebrauchtwagenhändler Carvana verzeichnet eine bemerkenswerte Entwicklung: Innerhalb der vergangenen Woche legte die Aktie um fast 22 Prozent zu und schloss am Freitag bei 180,74 Euro, trotz eines leichten Tagesrückgangs von 0,46 Prozent. Diese Erholung folgt auf eine längere Korrekturphase, in der die Aktie seit ihrem Jahreshoch von 276,05 Euro Mitte Februar über 34 Prozent eingebüßt hatte. Besonders auffällig ist, dass der Wert mit einem beeindruckenden Plus von knapp 141 Prozent im Jahresvergleich zu den Top-Performern am Markt zählt, während die Aktie seit Jahresbeginn 2025 noch mit einem Minus von gut 7 Prozent kämpft.

Die Rallye der vergangenen Tage wird von Marktteilnehmern als technische Gegenreaktion auf die vorangegangene Kursschwäche gewertet. Mit einem RSI-Wert von 88 ist die Aktie allerdings aktuell stark überkauft, was auf eine mögliche kurzfristige Korrektur hindeutet. Gleichzeitig bewegt sich der Kurs mit einem Abstand von lediglich 1,34 Prozent unter dem 200-Tage-Durchschnitt, was auf eine mittelfristige Stabilisierung hindeutet.

Analystenstimmen überwiegend positiv

Die Bewertungen der Finanzexperten für den E-Commerce-Pionier im Automobilsektor fallen mehrheitlich optimistisch aus. Von 24 Analysten stufen 54,2 Prozent die Aktie als Kaufgelegenheit ein (entweder "Kaufen" oder "Outperform"), während 41,7 Prozent zum Halten raten. Lediglich ein einziger Analyst empfiehlt den Verkauf der Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit umgerechnet etwa 255 Euro rund 24 Prozent über dem aktuellen Niveau.

Die fundamentale Situation des Unternehmens wird besonders durch das starke prognostizierte Gewinnwachstum und positive Revisionen der Umsatzerwartungen gestützt. Allerdings weisen Kritiker auf die hohe Bewertung hin - das KGV für 2025 liegt bei 48,5. Zudem zeigen die stark divergierenden Analystenprognosen mit Kurszielen zwischen 108 und 340 US-Dollar die Unsicherheit bezüglich der weiteren Geschäftsentwicklung. Am 7. Mai 2025 wird Carvana die Ergebnisse für das erste Quartal 2025 veröffentlichen, was für weitere Kursbewegungen sorgen dürfte.

