Der Kurs der Bank of America nähert sich dem Jahrestief, während Anleger gespannt auf die Q1-Ergebnisse 2025 warten. Trump-Zölle verstärken die Marktvolatilität.

Die Aktie der Bank of America steht unter massivem Druck. Die Unsicherheit vor den wichtigen Quartalszahlen belastet den Kurs spürbar. Wichtige Unterstützungslinien sind bereits gefallen.

Marktumfeld bleibt angespannt

Die von Präsident Trump eingeführten Zölle haben zuletzt für erhebliche Turbulenzen an den US-Börsen gesorgt. Diese allgemeine Unsicherheit schlägt auch auf die Stimmung bei Bankwerten durch und erhöht die Nervosität der Anleger.

Quartalszahlen: Löst sich der Knoten?

Was bringen die neuen Zahlen? Am 15. April legt die Bank of America ihre Ergebnisse für das erste Quartal 2025 vor. Marktbeobachter erwarten einen Gewinn von 0,82 US-Dollar pro Aktie. Das wäre zwar mehr als im Vorjahreszeitraum (0,76 US-Dollar), liegt aber unter den ursprünglichen Prognosen von 0,86 US-Dollar. Ein mögliches Zeichen für wachsende wirtschaftliche Sorgen? Die Veröffentlichung wird engmaschig verfolgt werden.

Aktie nähert sich Jahrestief!

Der Aktienkurs spiegelt die angespannte Lage wider. Am Freitag schloss das Papier bei nur noch 31,73 Euro, ein Minus von 0,75 % an diesem Tag. Damit notiert die Aktie gefährlich nahe am 52-Wochen-Tief von 31,44 Euro.

Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf bittere 26,51 %.

Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt fast 31 %.

Auch der Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt von über 20 % spricht Bände.

Der Titel ist damit klar im Abwärtstrend gefangen. Nach den Quartalszahlen wird eine Investoren-Telefonkonferenz stattfinden, die weitere Einblicke geben könnte.

