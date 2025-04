Belgien: Eine neue Staatsanleihe mit Laufzeit bis 2042 bietet fast 3,7 Prozent Rendite. Das Land gilt als finanzstark, die strukturellen Probleme sind allerdings die gleichen wie in der Bundesrepublik. Belgien gilt als bonitätsstark, steht aber seit Jahren vor großen Herausforderungen, was die Staatsfinanzen angeht. Die Staatsverschuldung lag 2024 bei etwa 106 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), was den EU-Grenzwert von 60 Prozent deutlich übersteigt. ...

