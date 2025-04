Der japanische Automobilkonzern verzeichnet beachtliche Kursgewinne trotz schwieriger Marktbedingungen, während Fundamentaldaten auf erhebliches Wachstumspotential hindeuten.

Der japanische Automobilriese Toyota zeigt deutliche Anzeichen einer Kurserholung. Am Freitag schloss die Aktie mit 15,60 Euro und verzeichnete damit einen beachtlichen Tagesgewinn von 3,65 Prozent. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung der letzten sieben Handelstage, in denen die Toyota-Aktie um 6,48 Prozent zulegen konnte. Diese positive Dynamik kommt nur knapp eine Woche nachdem der Titel am 7. April 2025 mit 14,54 Euro sein 52-Wochen-Tief erreicht hatte. Die aktuelle Notierung liegt damit bereits 7,32 Prozent über diesem Tiefpunkt.

Die Erholungsrally erfolgt in einem ansonsten schwierigen Marktumfeld für den Automobilhersteller. Mit einem Jahresverlust von 16,70 Prozent seit Anfang 2025 und einem Rückgang von 32,54 Prozent im 12-Monats-Vergleich bleibt die langfristige Performance weiterhin angespannt. Die Aktie notiert derzeit immer noch 31,65 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 22,82 Euro, das fast genau vor einem Jahr am 15. April 2024 erreicht wurde. Auch zum 200-Tage-Durchschnitt von 17,01 Euro besteht mit 8,27 Prozent noch eine erhebliche Differenz.

Fundamentaldaten sprechen für Unterbewertung

Trotz der schwachen Kursentwicklung präsentieren sich die fundamentalen Kennzahlen des Unternehmens in einem äußerst positiven Licht. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von nur 0,05 erscheint die Aktie massiv unterbewertet. Auch das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt mit 0,01 auf einem bemerkenswert niedrigen Niveau. Diese Kennzahlen deuten auf ein erhebliches Aufwärtspotenzial hin, was sich auch in den Analysteneinschätzungen widerspiegelt.

Die Experten zeigen sich mehrheitlich optimistisch für die Toyota-Aktie. Von 20 Analysten, die das Papier bewerten, lautet der mittlere Konsens "Outperform". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei umgerechnet 3.197,74 Yen, was einem Aufwärtspotenzial von über 32 Prozent entspricht. Besonders positiv stimmen die jüngsten Revisionen der Umsatzerwartungen, die deutlich nach oben korrigiert wurden. Zudem übertrifft Toyota regelmäßig die Gewinnerwartungen der Analysten, was das Vertrauen in die operative Stärke des Unternehmens unterstreicht.

