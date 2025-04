Osnabrück (ots) -Der Bibellehrer des amerikanischen Regierungskabinetts in Washington, Ralph Drollinger, hat den US-Präsidenten Donald Trump zu einem Werkzeug Gottes erklärt. "Im Alten Testament finden Sie ganz viele solcher Beispiele. Und nun hat Gott offensichtlich beschlossen, Donald Trump zur Gestaltung der Weltgeschichte zu benutzen - in sehr interessanter Weise", sagte Drollinger im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Ich würde nicht sagen, dass er Jesus persönlich kennt oder so etwas. Ich bin aber überzeugt, dass Gott bestimmte Menschen auswählt, um seine Pläne zu verwirklichen."Der evangelikale Pastor Ralph Drollinger gibt, wie bereits in der ersten Amtszeit Trumps, jede Woche einen Bibelkurs für die Minister der US-Administration. Nach seinen Angaben nahmen daran unter anderem bereits der neue Chef des Pentagons, Pete Hegseth, die amerikanische Justizministerin Pam Bondi sowie Heimatschutz-Ministerin Kristi Noem teil. Drollinger vertritt eine wörtliche Auslegung der Bibel und stellt wissenschaftliche Erkenntnisse wie die Evolutionstheorie oder den menschengemachten Klimawandel in Abrede.Im NOZ-Interview gab Drollinger an, auch einen Bibelkurs für politische Entscheider in Deutschland zu planen. "Wir befinden uns in Recherchen für Berlin. Die Idee ist, ein, zwei wirklich gute deutsche Bibelexperten zu finden, die sich dort auskennen und unser Wasser dorthin tragen können", sagte er. Auf EU-Ebene sei seine Organisation Capitol Ministries bereits mit einem ähnlichen Angebot in Brüssel vertreten. Man wolle dort das Leben der EU-Parlamentarier so beeinflussen, "dass sie echte Nachfolger Christi werden", so Drollinger.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6012119