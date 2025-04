* Die Aktienbaisse läuft - handeln Sie* Starke Argumente für Gold und Goldminenaktien

Liebe Leser,



am Freitag, den 11. April 2025 ist der Goldpreis schon wieder auf ein neues Hoch von nunmehr 3.230 $ pro Unze gestiegen. Seit Anfang des Jahres hat er im Dollar gerechnet um 21% zugelegt und im Euro um 12%. Die Börsenturbulenzen der vergangenen Tage haben Sie als Goldanleger also unbeschadet überstanden. Es zeichnet sich immer mehr ab, dass wir mit unseren Prognosen eines steigenden Goldpreises und fallender Aktienkurse ins Schwarze getroffen haben.



Interessanterweise hat auch der HUI Goldminen Index im Wochenverlauf ein neues Jahreshoch erreicht. Im Unterschied dazu sind die Aktien der aktuellen Börsenlieblinge Nvidia und Apple von ihren jeweiligen Hochs rund 30% gefallen. Die von uns empfohlene Diversifikation in Minenaktien hat sich also bereits ausgezahlt.



Mehr denn je stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie es von hier aus weitergehen wird.

