Deutliche Kurserholung bei FLEX LNG mit 5,27% Wochenzuwachs trotz schwieriger Jahresentwicklung - Dividendenstärke bleibt zentraler Anlagefaktor

Die FLEX LNG Aktie konnte sich in der vergangenen Handelswoche deutlich von ihrem erst kürzlich erreichten Jahrestief erholen. Mit einem Kursplus von 5,27% in den letzten sieben Handelstagen und einer beachtlichen Tagesveränderung von 2,52% am Freitag zeigt der Titel erste Anzeichen einer möglichen Trendwende. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass die Aktie des LNG-Transporteurs erst am 8. April 2025 ihr 52-Wochen-Tief bei 18,52 Euro markiert hatte und nun bereits 5,62% darüber notiert. Diese kurzfristige Dynamik steht allerdings im Kontrast zur mittelfristigen Entwicklung, da das Papier im Jahresverlauf immer noch fast 17% an Wert eingebüßt hat.

Dividendenstärke trotz schwacher Wachstumsaussichten

Für Anleger bleibt die attraktive Dividendenpolitik ein wichtiger Stützpfeiler. Ende Februar zahlte FLEX LNG eine vierteljährliche Dividende von 0,75 USD je Aktie aus. Diese vergleichsweise hohe Ausschüttung dürfte angesichts der soliden Cashflow-Situation des Unternehmens auch weiterhin Bestand haben. Mit einem aktuellen Kurs-Cashflow-Verhältnis von 5,89 und einem KGV für 2025 von 10,66 erscheint die Bewertung auf den ersten Blick moderat. Allerdings sehen Analysten für das auf LNG-Schiffstransport spezialisierte Unternehmen nur begrenzte Wachstumsaussichten. Die beiden beobachtenden Analysten haben ihre Kursziele in den vergangenen Monaten nach unten korrigiert und empfehlen übereinstimmend, die Aktie zu halten. Das durchschnittliche Kursziel von 24,00 USD liegt etwa 6,8% über dem aktuellen Niveau. Anleger sollten zudem beachten, dass am 8. Mai 2025 die nächste Jahreshauptversammlung ansteht.

