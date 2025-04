Das Unternehmen verstärkt seine europäische Marktpräsenz durch Standortverlagerung, Produktionsausbau und Messeauftritt bei gleichzeitig verhaltener Kursentwicklung.

Dynacert startet eine Offensive! Mit mehreren strategischen Weichenstellungen will das Unternehmen seine Marktposition ausbauen. Zum Wochenschluss zeigte sich die Aktie zwar freundlich, doch wie nachhaltig ist dieser Impuls?

Neuer Brückenkopf: München!

Ein klares Signal an den europäischen Markt: Bereits im März verlegte die deutsche Tochtergesellschaft ihren Sitz an den strategisch wichtigen Flughafen München. Damit rückt Dynacert näher an Schlüsselkunden heran. Geschäftsführer Kevin Unrath sieht München als zentrales Drehkreuz - von hier aus soll das Geschäft neuen Schwung bekommen.

Produktion läuft heiß: 1000 Einheiten!

Die Nachfrage scheint anzuziehen: Dynacert bereitet die Montage von 1.000 HydraGEN HG1-Einheiten vor - eine massive Ausweitung der Kapazitäten! Positive Rückmeldungen und wichtige Nachbestellungen sollen der Auslöser sein. Zudem arbeitet man an CO2-Zertifikaten als zusätzliche Einnahmequelle. Trotz dieser operativen Fortschritte schloss die Aktie am Freitag bei lediglich 0,11 Euro.

Bühne frei auf der Bauma!

Zeigen, was man kann - das war das Motto auf der Bauma in München! Bis heute präsentierte Dynacert dort seine Technologie auf der weltgrößten Baumaschinenmesse. Gezielte Events sollten neue Kunden und Partner anlocken. Ein wichtiger Schritt zur Stärkung der europäischen Präsenz?

Mit dem Umzug nach München und der Produktionssteigerung stellt Dynacert die Weichen neu. Ob sich das bald im Kurs niederschlägt, bleibt abzuwarten.

