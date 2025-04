News von Trading-Treff.de Palantir ist in der vergangenen Woche eine Sensation gelungen. Der vormals krisengeschüttelte Titel konnte sich um mehr als 16,9 % nach oben schieben. Damit hatte wohl niemand mehr richtig gerechnet. Am Ende ging das Unternehmen mit einem Kurs von 78,00 Euro in das Wochenende, nachdem am Freitag mit -1,2% noch Gewinnmitnahmen eingesetzt haben. Der Titel hat damit auch seit Jahresanfang trotz der Unruhen noch ein Plus von ...

