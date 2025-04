Der Rückversicherungskonzern erlebt deutliche Wertsteigerung nach positiver Hauptversammlung trotz verhaltener Analysteneinschätzungen und attraktiver Fundamentaldaten.

Die Swiss Re-Aktionäre haben auf der Generalversammlung am vergangenen Freitag sämtliche Anträge des Managements genehmigt. Der Rückversicherungskonzern verzeichnete daraufhin einen beachtlichen Kurssprung von 68,5 Prozent auf 150,30 Euro im Tagesverlauf. Diese überraschend positive Kursentwicklung steht im Kontrast zur mittelfristigen Performance, da die Aktie im Monatsvergleich noch immer ein Minus von 4,25 Prozent aufweist. Im Jahresvergleich konnte das Papier jedoch um solide 38,92 Prozent zulegen und notiert aktuell 34,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Besondere Aufmerksamkeit erhielt der Dividendenbeschluss, der mit geschätzten 7,95 US-Dollar je Aktie für das laufende Jahr deutlich über den Erwartungen vieler Marktbeobachter liegt. Diese aktionärsfreundliche Politik könnte ein Hauptgrund für die positive Marktreaktion gewesen sein. Analysten zeigen sich dennoch zurückhaltend - von den insgesamt 17 Experten, die die Aktie bewerten, empfehlen nur fünf (29,4%) einen Kauf, während die große Mehrheit (70,6%) zum Halten rät.

Fundamentaldaten im Fokus

Die fundamentale Situation des zweitgrößten europäischen Rückversicherers präsentiert sich trotz gemischter Signale weiterhin attraktiv. Mit einem prognostizierten KGV von 11,70 für 2025 erscheint die Aktie moderat bewertet. Der aktuelle Cash-Flow pro Aktie beträgt 9,86 Euro, was ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von 15,25 ergibt - ein Wert, der im Branchenvergleich als angemessen gilt.

Herausfordernd bleibt die Umsatzentwicklung des Züricher Konzerns, die von Analysten als lediglich durchschnittlich eingeschätzt wird. Dennoch überzeugt das hervorragende ESG-Rating (MSCI: AAA), was für institutionelle Anleger zunehmend an Bedeutung gewinnt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 163,08 US-Dollar, was noch Potenzial nach oben signalisiert, während das höchste Kursziel sogar bei 192,43 US-Dollar angesetzt ist.

