Der österreichische Kautschukspezialist verzeichnet Kursgewinne nach Rückschlägen. Experten bleiben trotz Volatilität optimistisch und prognostizieren deutliches Wachstum.

Die Semperit Holding Aktie verzeichnete in der vergangenen Woche eine beachtliche Erholung mit einem Plus von 4,89 Prozent, was Investoren nach dem jüngsten Kursverfall etwas aufatmen ließ. Mit einem aktuellen Kurs von 12,55 Euro (Stand: 12. April 2025) konnte das Papier des österreichischen Kautschuk- und Kunststoffspezialisten zuletzt wieder leicht zulegen, nachdem es im Monatsverlauf einen erheblichen Rückgang von 15,43 Prozent hinnehmen musste. Besonders auffällig bleibt die hohe Volatilität der Aktie, die mit annualisierten 58,66 Prozent deutlich über dem Marktdurchschnitt liegt und die nervöse Stimmung der Anleger widerspiegelt. Das Papier notiert derzeit rund 17,72 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 15,12 Euro, das erst vor wenigen Wochen am 24. März 2025 erreicht wurde.

Analysten sehen erhebliches Aufwärtspotenzial

Trotz der jüngsten Kursschwäche zeigen sich die Analysten überraschend optimistisch für die Zukunft des Unternehmens. Von den vier Experten, die die Aktie beobachten, empfehlen drei einen Kauf, während einer zum Halten rät. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 17,90 Euro und signalisiert damit ein beträchtliches Aufwärtspotenzial von über 44 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau. Bemerkenswert ist auch die fundamentale Bewertung des Unternehmens: Mit einem KGV von 9,09 für 2025 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von lediglich 0,38 erscheint die Aktie im Branchenvergleich deutlich unterbewertet. Diese günstige Bewertung steht allerdings im Kontrast zu den jüngst nach unten revidierten Umsatz- und Gewinnprognosen, die auf operative Herausforderungen hindeuten könnten.

