Der israelische Rüstungskonzern verzeichnet beachtliche Kurssteigerungen und überzeugt mit attraktiven Fundamentaldaten bei moderater Bewertung im Branchenvergleich.

Die israelische Rüstungsaktie Elbit Systems hat ihre beeindruckende Kursentwicklung auch in den vergangenen Tagen fortgesetzt. Am vergangenen Handelstag stieg die Aktie um 1,30 Prozent auf 359,60 Euro. Innerhalb der letzten Woche konnte das Papier des internationalen High-Tech-Rüstungskonzerns sogar ein Plus von 6,08 Prozent verzeichnen, während der Monatszuwachs bei 10,65 Prozent liegt. Besonders bemerkenswert ist die Jahresperformance: Seit Anfang 2025 liegt Elbit mit einem Kursgewinn von 40,80 Prozent deutlich im Plus.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Wert der Aktie nahezu verdoppelt - mit einem Anstieg von 95,54 Prozent innerhalb der letzten zwölf Monate. Der aktuelle Kurs liegt mit 51,68 Prozent deutlich über dem 200-Tage-Durchschnitt von 237,08 Euro. Trotz dieser starken Entwicklung bleibt noch Luft nach oben, da der Kurs mit 5,42 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 380,20 Euro notiert, das erst am 20. März 2025 erreicht wurde.

Fundamentaldaten überzeugen Analysten

Trotz der jüngsten Kurskorrektur von -8,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch zeigen die Fundamentaldaten weiterhin eine solide Basis. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,66 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 7,01 erscheint die Aktie im Branchenvergleich moderat bewertet. Der Cash-Flow pro Aktie liegt bei 51,01 Euro, basierend auf dem für 2024 gemeldeten Gesamtcashflow von 534,6 Millionen Euro. Besonders hervorzuheben ist das niedrige Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,55, was auf eine mögliche Unterbewertung hindeutet.

Analysten haben in den vergangenen Monaten wiederholt ihre Umsatzerwartungen für den Rüstungskonzern nach oben korrigiert. Dies spiegelt die optimistischen Zukunftsaussichten wider, obwohl die allgemeinen Fundamentalwerte bei einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont als eher schwach eingestuft werden. Anleger sollten auch den nächsten Termin im Blick behalten: Am 22. April 2025 steht die Auszahlung der Schlussdividende an, nachdem bereits am 23. Dezember 2024 eine Zwischendividende von 0,50 USD ausgezahlt wurde.

