Wochenausblick - US- Quartalszahlen im Fokus

Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Der Wochenauftakt beginnt relativ ruhig. Mit China veröffentlicht die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ihre Handelsbilanz. Die Zahlen können vor allem interessant werden mit Blick auf den Zollkonflikt Chinas mit den USA. Die von den USA verhängten Zölle richteten sich dabei nach dem Handelsdefizit mit China. Die aktuellen US-Zölle auf Importe aus China betragen aktuell 134,7 Prozent. Die Gegenzölle Chinas auf Importe aus den USA betragen aktuell 106,6 Prozent. Auf der Unternehmensseite legt mit Goldman Sachs eine US-amerikanische Großbank ihre Bücher für das erste Quartal 2025 offen.









Dienstag:



Am Dienstag kommen sowohl wichtige Wirtschafts- wie auch Unternehmenszahlen. Zum einen veröffentlicht die Reverse Bank of Australia (RBA) ihr Sitzungsprotokoll. Aus Großbritannien kommen Arbeitslosenzahlen. Diese können als erste Indikator der wirtschaftlichen Entwicklung im Vereinigten Königreich dienen und besonders für das Zentralbankmandat der Vollbeschäftigung von Interesse sein. Besonders wichtig für deutsche Anleger dürfte das Ergebnis der EZB Bankkredit Umfragen (BLS) sein. Die Umfrage soll einen besseren Einblick in die Finanzierungsbedingungen der Eurozone gewähren. Die BLS fließt in die geldpolitischen Entscheidungen der EZB ein. Ebenfalls wird die Industrieproduktion der Euro- Zone veröffentlicht. Hier könnten besonders die europäischen Industriewerte und Indizes wie der DAX® stark reagieren. Aus Nordamerika wird ebenfalls der kanadische Verbraucherpreisindex erwartet. Die Quartalsberichtsaison, die in der Regel von die US-Großbanken eröffnet wird, bringt weitere Zahlen mit sich. So veröffentlichen sowohl der Pharmariese Johnson & Johnson als auch die beiden Großbanken Bank of America und die Citigroup ihren Zahlen. Ebenfalls veröffentlichen der Broker Interactive Brokers und die amerikanische Fluggesellschaft United Airlines ihre Zahlen für das vergangene Quartal.





























Mittwoch:



Der Mittwoch bringt wieder viele makroökonomische Zahlen wie auch Unternehmensergebnisse mit sich. China veröffentlicht seine Einzelhandelsumsätze und sein Bruttoinlandsprodukt. Die USA wiederum bringen ebenfalls Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen und zur Industrieproduktion. Diese Werte werden vom Markt mit Spannung erwartet, da sie bedeutungsschwer für die Auswirkungen der jüngsten Zölle zwischen China und den USA sein könnten. Außerdem findet am Mittwoch der Zinsentscheid der kanadischen Zentralbank (BoC) statt. Der niederländische Anbieter von Lithographiesystemen für die Halbleiterindustrie ASML liefert seine Quartalszahlen. Auch der US-amerikanische Pharmakonzern Abbott Laboratories, das Immobilienunternehmen Prologis sowie die Versicherungsunternehmen Progressive und Travelers Companies legen ihre Bücher zum ersten Quartal 2025 offen.























Donnerstag:



Der Donnerstag dürfte für deutsche Investoren die wichtigsten Ereignisse der Woche mit sich bringen. Die Zahlen der japanischen Handelsbilanz dürften wieder für Interesse bezüglich der US-Zollpolitik sorgen. Aus Deutschland werden die Zahlen des Erzeugerpreisindex kommen, welcher ein Indikator für die Entwicklung der Inflation darstellt. Besonders interessant wird die EZB-Sitzung und die Entscheidung zum Einlagenzins. Der Zinsentscheid könnte durch eine schwache europäische Wirtschaft und Inflationäre Effekte der neuen US-Zölle beeinflusst werden. Der taiwanesische und weltweit größte unabhängige Auftragsfertiger für Halbleiterprodukte Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) und das US-Gesundheitsunternehmen UnitedHealth liefern Quartalszahlen. Ebenfalls legen die Finanzunternehmen American Express und Blackstone ihre Bücher offen.























Freitag:



Der Wochenabschluss wird voraussichtlich ein weniger aufregender Tag. Am Karfreitag haben die Börsen geschlossen und es findet kein Handel mit HSBC Produkten statt. Lediglich gibt es die Veröffentlichung des japanischen Verbrauchpreisindex.



