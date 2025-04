Donald Trump legt die nächste Kehrtwende ein. Die US-Regierung hat Smartphones, Laptops und andere wichtige Elektronik von Sonderzöllen gegen zahlreiche Länder - darunter China - ausgenommen. Wir rechnen am Montag mit massiven Kursaufschläge, insbesondere US-Tech. Weitere Ideen: Long USD, Long US-Bonds ( TLT), Short VIX. Mehr dazu auch im Video bei NTV vom Samstag. In unserem Börsendienst haben wir uns in den vergangenen Tagen entsprechend positioniert- testen Sie uns! Blicken wir auf Apple… Der ...

