Trotz erheblicher Kursverluste von fast 17 Prozent im letzten Monat halten Finanzexperten an positiven Prognosen für den Medizintechnikspezialisten fest.

Die Aktie des Medizintechnikunternehmens Becton Dickinson zeigt sich seit mehreren Wochen in einer besorgniserregenden Talfahrt. Mit dem aktuellen Kurs von 177,68 Euro (Stand: 12. April 2025) verzeichnet der Wert einen dramatischen Monatsverlust von 16,91 Prozent. Besonders brisant: Das Papier notiert nur knapp über dem 52-Wochen-Tief von 177,70 Euro, das erst am 10. April erreicht wurde - ein alarmierendes Signal für Anleger. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 240,50 Euro, das Anfang Februar markiert wurde, beträgt mittlerweile beachtliche 25,51 Prozent.

Analysten halten trotz Kursschwäche an positiver Einschätzung fest

Ungeachtet der schwachen Kursentwicklung zeigen sich die Finanzexperten für die Zukunft des Medizintechnikspezialisten überwiegend zuversichtlich. Von 17 Analysten empfehlen 76,5 Prozent die Aktie zum Kauf oder zur Übergewichtung, während die übrigen 23,5 Prozent zum Halten raten. Verkaufsempfehlungen gibt es derzeit keine. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von umgerechnet etwa 245 Euro sehen die Experten ein Aufwärtspotenzial von über 36 Prozent. Allerdings ist zu bemerken, dass mehrere Analysten ihre Kursziele zuletzt nach unten korrigiert haben, wie eine Anpassung am 7. April zeigt. Die fundamentalen Stärken des Unternehmens liegen vor allem in den hohen Margen vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Zudem punktet Becton mit einem guten ESG-Rating (BBB) nach MSCI-Kriterien. Für Anleger relevant: Am 1. Mai 2025 steht die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse für das zweite Quartal 2025 an, die möglicherweise für neue Impulse sorgen könnte.

