Der Ludwigshafener Chemiekonzern verzeichnet nach erheblichen Kursverlusten erste Stabilisierungstendenzen bei gleichzeitig überwiegend positiven Expertenprognosen.

Die BASF-Aktie zeigt erste Anzeichen einer Erholung. Nach einem deutlichen Kursverfall in den vergangenen Wochen konnte das Ludwigshafener Chemieunternehmen am Freitag ein Plus von 0,58 Prozent verzeichnen und setzte diesen Trend am Samstag mit einem weiteren Anstieg um 0,85 Prozent auf 41,09 Euro fort. Bemerkenswert ist das am 7. April aufgetretene Chartsignal "Expansion Breakdown", das von Analysten als positives Long-Signal interpretiert wird. Nach einem Kursrückgang von mehr als 18 Prozent im letzten Monat und dem Erreichen eines 52-Wochen-Tiefs von 39,76 Euro am 8. April scheint der Chemiewert erste Stabilisierungstendenzen zu zeigen.

Analysten bleiben trotz Kursschwäche optimistisch

Die Expertenmeinungen zur BASF-Aktie fallen weiterhin überwiegend positiv aus. Von den 22 Analysten, die den Titel aktuell bewerten, empfehlen 45,5 Prozent einen Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 52,86 Euro, was ein Aufwärtspotenzial von knapp 30 Prozent bedeutet. Besonders optimistisch zeigt sich Bernstein Research, die am 10. April ihre "Outperform"-Einstufung mit einem Kursziel von 60 Euro bestätigten. Auch Deutsche Bank und Goldman Sachs bekräftigten ihre Kaufempfehlungen. Mit Blick auf die bevorstehenden Termine - die Veröffentlichung der Q1-Zahlen und die Jahreshauptversammlung am 2. Mai - könnte die BASF-Aktie weiter an Dynamik gewinnen. Allerdings gibt es auch kritische Stimmen: Baader Bank stuft den Chemietitel weiterhin mit "Reduce" ein.

