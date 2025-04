Die Häufigkeit von Hitze und Starkregen nimmt zu, aber viele Menschen kennen die Risiken in ihrer Region nicht. Ein neues Portal will das ändern und bietet neben Echtzeitdaten auch Tipps zur Vorbereitung. Extreme Wetterereignisse treten in Deutschland immer häufiger auf. Wenn Warnungen die Bevölkerung zu spät oder gar nicht erreichen, kann das lebensbedrohliche Folgen haben, wie das Hochwasser im Ahrtal deutlich gezeigt hat. Um genau das zu verhindern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...