Der österreichische Baukonzern profitiert von strategischen Übernahmen und überzeugt Analysten mit soliden Fundamentaldaten trotz hoher Volatilität am Markt.

Die Strabag Aktie setzt ihren bemerkenswerten Aufwärtstrend fort und legte am Freitag um 2,53 Prozent auf 64,90 Euro zu. In nur einer Woche konnte das Papier des österreichischen Baukonzerns einen beachtlichen Anstieg von 10,75 Prozent verzeichnen. Besonders bemerkenswert erscheint die Entwicklung im Jahresvergleich: Seit Anfang 2025 hat die Aktie ein Plus von über 60 Prozent erzielt, während sie im 12-Monats-Vergleich sogar um 67,70 Prozent zulegte.

Für Aufsehen sorgte zuletzt die Ankündigung der STRABAG-Tochter Böhm, die eine strategische Übernahme durchführt. Das akquirierte Unternehmen erwirtschaftete zuletzt einen Jahresumsatz von rund 90 Millionen Euro und ist spezialisiert auf Sanierung und Instandsetzungsarbeiten. Diese Expansion passt zur Wachstumsstrategie des Konzerns und stärkt die Marktposition in einem profitablen Segment der Bauindustrie.

Analysten einheitlich optimistisch

Die Resonanz der Finanzexperten fällt durchweg positiv aus. Alle beobachtenden Analysten stufen die Aktie derzeit mit "Kaufen" ein, was ein außergewöhnlich einheitliches Stimmungsbild darstellt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 64,15 Euro, wobei die Spanne der Einschätzungen von 62,00 bis 66,30 Euro reicht. Besonders hervorzuheben ist die fundamentale Stärke des Baukonzerns: Mit einem Unternehmenswert-zu-Umsatz-Verhältnis von nur 0,32 für 2024 gehört Strabag zu den am niedrigsten bewerteten Unternehmen der Branche.

Anleger sollten jedoch den weiteren Verlauf der Aktie genau beobachten, da der Kurs mit einem RSI-Wert von 68,5 bereits nahe an einer überkauften Situation liegt. Zudem zeigt die hohe 30-Tage-Volatilität von 84,36 Prozent, dass mit erheblichen Kursschwankungen zu rechnen ist. Dennoch sprechen die starke Marktposition und die jüngste Geschäftsentwicklung für die robuste Verfassung des Unternehmens, das am 28. April seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 veröffentlichen wird.

