Der Kamerahersteller verliert massiv an Börsenwert mit einem Kursrückgang von über 75 Prozent im Jahresvergleich. Analysten zeigen sich zunehmend pessimistisch.

Die GoPro-Aktie stürzt weiter in die Tiefe und notierte am 12. April 2025 bei gerade einmal 0,44 Euro - ein Rückgang von 31,33 Prozent innerhalb des letzten Monats. Das einst für seine innovativen Actionkameras bekannte Unternehmen hat im Jahresvergleich dramatische 75 Prozent an Wert eingebüßt und kämpft nun nahe seinem 52-Wochen-Tief von 0,43 Euro, das erst am 10. April erreicht wurde. Die Marktkapitalisierung des Kameraherstellers ist auf nur noch knapp 68 Millionen Euro geschrumpft, was die existenziellen Herausforderungen des Unternehmens unterstreicht.

Analysten senken Kursziele drastisch

Die Skepsis unter Analysten wächst. Am 8. April 2025 bestätigte ein Analyst seine Einschätzung, senkte jedoch das Kursziel drastisch von 1,20 auf nur noch 0,30 US-Dollar. Der Analysten-Konsens fällt mit "Underperform" insgesamt negativ aus, wobei von drei beobachtenden Experten einer zum Verkauf rät und zwei eine neutrale Haltung einnehmen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 0,65 US-Dollar, was zwar theoretisch ein Aufwärtspotenzial von etwa 31 Prozent bedeutet, jedoch die generell pessimistische Einschätzung kaum aufhellt.

Die fundamentalen Daten des Unternehmens zeigen ein gemischtes Bild. Während die Bewertungskennzahlen wie KUV (0,07) auf eine massive Unterbewertung hindeuten, wird GoPro von Analysten zu den Unternehmen mit den schwächsten Wachstumschancen gezählt. Besonders problematisch erscheinen die unzureichende Rentabilität und die fragilen Margen. Anleger warten nun gespannt auf die für den 13. Mai 2025 geplante Veröffentlichung der Q1-Ergebnisse, die Aufschluss über die weitere Entwicklung des angeschlagenen Kameraherstellers geben könnte.

