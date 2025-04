© Foto: Unsplash

Jeremy Grantham hat sich als Investor einen Namen gemacht, weil er vor einigen Finanzkrisen warnen konnte. Auch jetzt schlägt der Brite Alarm.Wenn der britische Investor Jeremy Grantham spricht, hören Anleger genau hin - schließlich warnte der GMO-Mitgründer schon vor dem Dotcom-Crash und der Finanzkrise. In einem neuen Bloomberg-Podcast findet er erneut deutliche Worte: Wir leben in einer Zeit gleich mehrerer Superblasen - von Tech über US-Aktien bis hin zu Immobilien. Und: Die Euphorie rund um künstliche Intelligenz sei gefährlich überdreht. Grantham kritisiert den KI-Hype als klassische Spekulationsblase, vergleichbar mit früheren Übertreibungen in der Marktgeschichte. Zwar sei KI …