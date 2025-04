Ethereum und Solana: L2-Fortschritte trotz Kursdruck

Während Ethereum 2025 mit einem massiven Wertverlust von über 50 % kämpft, zeigen technologische Fortschritte im Layer-2-Bereich (L2) ein anderes Bild, das langfristig Potenzial birgt. Parallel dazu macht Solana mit der Einführung von Solaxy, einer neuen L2-Lösung, auf sich aufmerksam. Beide Entwicklungen könnten die Skalierbarkeit und Adoption von Kryptowährungen erheblich voranbringen.

Ethereum: L2-Wachstum übertrifft Kursentwicklung

Trotz eines Kursrückgangs von 10 % in der vergangenen Woche und einem Gesamtverlust von über 50 % im Jahr 2025 zeigt das Ethereum-Ökosystem fundamentale Stärke. Die L2-Infrastruktur hat sich deutlich verbessert: Während sie 2022 nur 6 bis 7 Transaktionen pro Sekunde (TPS) verarbeiten konnte, liegt der Wert heute bei über 200 TPS - ein Anstieg um den Faktor 65.

Analysten sehen darin eine antizyklische Chance, da der Markt die technologischen Fortschritte unterschätze. Mit über 10 Millionen wöchentlichen aktiven Adressen und einer nahezu rekordhohen L2-Dominanz signalisiert das Ökosystem reale Adoption, auch wenn der ETH-Preis derzeit auf 2022-Niveau stagniert.

Solaxy: Solanas erste Layer-2-Lösung nimmt Fahrt auf

Solaxy markiert im Frühjahr 2025 einen Meilenstein für Solana, indem es die erste speziell für die Solana Virtual Machine entwickelte L2-Lösung einführt. Durch die Nutzung von Rollups werden Transaktionen off-chain verarbeitet und anschließend ins Mainnet integriert, was die Geschwindigkeit erhöht und Gebühren senkt, insbesondere für Anwendungen mit hohem Transaktionsvolumen wie Meme-Coins oder datenintensive Web3-Projekte.

Das Projekt stößt auf großes Interesse: Bereits im Vorverkauf wurden über 30 Millionen US-Dollar investiert. Solaxy bietet zudem Multi-Chain-Kompatibilität, wodurch Entwickler ihre dApps auf mehreren Netzwerken optimieren können, während Nutzer von geringen Latenzzeiten profitieren.

Der Vorverkauf von Solaxy ermöglicht es Investoren, SOLX-Token zu einem attraktiven Preis über die offizielle Website zu erwerben, wobei ETH, BNB, USDT und SOL unterstützt werden. Der Kaufprozess ist einfach: Nach Wallet-Verbindung können die Token mit wenigen Klicks geswappt werden, wobei der Preis in wenigen Tagen steigen wird.

Die Token-Verteilung ist klar strukturiert: 30 % für Entwicklung, 25 % für Belohnungen, 20 % für die Treasury, 15 % für Marketing und 10 % für Listings. Zusätzlich lockt das Staking von SOLX-Token mit Renditen von bis zu 140 %, was den Presale für Investoren besonders attraktiv macht.

