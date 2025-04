Der internationale Großhändler Metro wird nach Beschluss des tschechischen Investors von der Börse genommen, trotz positiver Kursentwicklung von 27,66% seit Jahresbeginn.

Der ehemalige DAX-Konzern Metro AG verschwindet von der Börsenlandschaft. Nach dem Willen des tschechischen Milliardärs Daniel Kretinsky wurde kurz vor Gründonnerstag das endgültige Aus für die Börsennotierung des internationalen Großhändlers beschlossen. Die Metro-Aktie zeigte sich am letzten Handelstag (13. April) mit einem leichten Plus von 0,37 Prozent bei 5,36 Euro vergleichsweise stabil. Bemerkenswert ist die Entwicklung seit Jahresbeginn: Mit einem Plus von 27,66 Prozent konnte das Papier deutlich zulegen, liegt jedoch immer noch knapp 3 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 5,46 Euro, das Mitte Februar erreicht wurde.

Analysten zeigen sich verhalten

Die Einschätzungen der Finanzexperten zur Metro-Aktie fielen zuletzt mehrheitlich neutral aus. Von sechs Analysten stufen drei die Aktie mit "Halten" ein, während jeweils ein Experte zum Kauf rät und zwei zum Verkauf tendieren. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 5,26 Euro, wobei die Spanne der Schätzungen zwischen 3,50 und 8,00 Euro erheblich variiert. Der Großhändler hatte zuletzt mit Herausforderungen zu kämpfen, was sich auch in den Finanzkennzahlen widerspiegelt: Für das Jahr 2024 wird ein Verlust von 0,1 Milliarden Euro verzeichnet, was die Schwierigkeiten des auf Hotels, Restaurants und Caterer spezialisierten Unternehmens unterstreicht.

