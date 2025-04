METRO AG wird heute, am 16. April 2025, von der Frankfurter Wertpapierbörse und dem SDAX dekotiert, nachdem EP Global Commerce (EPGC) ein öffentliches Übernahmeangebot in Höhe von 5,33 EUR je Aktie unterbreitet hat. Obwohl das Angebot einen Aufschlag beinhaltet, spiegelt es das langfristige Potenzial von METRO unter der sCore-Strategie nicht adäquat wider. Die neutrale Haltung des Managements zum Angebot - trotz der Unterstützung des Delistings - sendet ein widersprüchliches Signal. Angeführte Vorteile wie strategischer Fokus und geringere Regulierungskosten sind schwer quantifizierbar und kommen in erster Linie den kontrollierenden Aktionären zugute. Der Verlust öffentlicher Kontrolle birgt langfristige Risiken für die Unternehmensführung (Governance). Mit EPGC nun fest am Ruder und kaum verbleibenden Handlungsmöglichkeiten für Minderheitsaktionäre beginnt für METRO ein intransparentes neues Kapitel. Verkaufsempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Metro%20AG