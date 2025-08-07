Schindler Holding AG
Schindler wird als alleinige Anbieter alle Aufzüge und Fahrtreppen für die erste Linie des neuen Hochbahnsystems in Bogotá liefern. Die Linie 1 der Bogotá Metro mit einer Länge von 23,9 Kilometern umfasst 16 Stationen und soll bis 2028 über eine Million Passagiere pro Tag befördern.
Die Linie 1 der Bogotá Metro wird als erste Metrolinie der kolumbianischen Hauptstadt schnellen, zuverlässigen und modernen Nahverkehr bieten. Das vollautomatische, fahrerlose Bahnsystem wird an zehn seiner Stationen in das bestehende Bus Rapid Transit (BRT)-Netz integriert, um zu Stosszeiten die hohe Auslastung besser zu verteilen und somit den Verkehrsfluss in der gesamten Stadt zu verbessern.
"Wir sind unglaublich stolz darauf, mit unseren Aufzügen und Fahrtreppen bei diesem historischen Projekt dabei zu sein", sagt Vikén Martarian, verantwortlich für die Region Amerika und Fahrtreppen in der Schindler-Konzernleitung. "Bogotá wird damit für die Menschen, die in der Hauptstadt leben, arbeiten und sie besuchen, zugänglicher. Dank unserer Aufzüge und Fahrtreppen werden sie sich in den Metrostationen einfacher und bequemer bewegen können."
Schindler wird leistungsstarke Aufzüge und Fahrtreppen liefern, die für die besonderen Anforderungen im öffentlichen Verkehr ausgelegt sind. Die speziell für Menschen mit eingeschränkter Mobilität konzipierten Aufzüge verfügen über leicht zugängliche Bedientasten, um einen barrierefreien Zugang zu jeder Station sicherzustellen.
Jeder Aufzug und jede Fahrtreppe wird über das Schindler Technical Operations Center (TOC) in Medellín rund um die Uhr fernüberwacht werden. Schindler ActionBoard wird Statusmeldungen aller Aufzüge und Fahrtreppen in Echtzeit liefern und so die Betriebszeit und die Fahrqualität für die Passagiere optimieren.
Durch den Einsatz von Building Information Modelling (BIM) und Analysen zur Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Wartung und Sicherheit (RAMS) im gesamten Projekt wird die Einhaltung höchster Standards gewährleistet. BIM ist ein Prozess, der eine digitale Darstellung eines Projekts bietet und es verschiedenen Teams und Disziplinen ermöglicht, denselben Masterplan einzusehen - was die Präzision erhöht und Zeit, Energie und Materialien spart. RAMS ist eine quantitative Modellierungstechnik, die verwendet wird, um die Leistung jeder Einheit vorherzusagen.
Der Bau der Linie 1 der Bogotá Metro begann im Oktober 2020 und soll 2028 abgeschlossen sein.
Über Schindler
Mehr Informationen
Schindler Management AG
Tel. +41 41 445 32 32
