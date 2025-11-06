Berlin (ots) -Wenn Aufzüge in die Jahre kommen, ist das mehr als nur ein technisches Thema - es geht um Sicherheit, Komfort und den nachhaltigen Wert einer Immobilie. Die neuen modularen Modernisierungspakete von Schindler bieten Facility Managern, Hausverwaltern und Eigentümern die Chance, ihre Anlagen gezielt zu erneuern: für mehr Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und digitale Services im Alltag - und ein zweites Leben für den Aufzug.Ob in Wohngebäuden, Bürokomplexen oder öffentlichen Einrichtungen - Aufzüge sind zentrale Bestandteile der Gebäudetechnik. Doch wie jede technische Anlage unterliegen sie dem Zahn der Zeit. Facility Manager, Hausverwalter und Eigentümer stehen daher regelmäßig vor der Frage: Wann lohnt sich eine Modernisierung - und wie lässt sich diese möglichst effizient und zukunftssicher gestalten?Schindler bietet mit seinen vier neuen Paketen RePair, ReStore, ReNew und RePlace passgenaue Lösungen für jede Phase des Aufzugslebenszyklus. Ziel ist es, die Lebensdauer bestehender Anlagen zu verlängern, ihre Verfügbarkeit zu erhöhen, den Energieverbrauch zu reduzieren und sie mit digitalen Services für die Zukunft zu rüsten - mit effizientem Aufwand und maximalem Nutzen.Wirtschaftlich und ökologisch nachhaltig werden dabei nur die Komponenten erneuert, die die Betriebsdauer und Sicherheit des Aufzugs in seiner jeweiligen Lebensphase steigern.Wann ist der richtige Zeitpunkt?Typische Anzeichen für eine notwendige Modernisierung sind zunehmende Störungen, veraltete Steuerungssysteme, Sicherheitsmängel oder ein spürbar nachlassender Fahrkomfort. Auch die Verfügbarkeit von Ersatzteilen kann bei älteren Anlagen zum Problem werden. Schindler empfiehlt, den Modernisierungsbedarf ab einem Anlagenalter von zehn bis 15 Jahren regelmäßig einschätzen zu lassen. Maßnahmen und Investitionen lassen sich so rechtzeitig planen.Vier Pakete - ein Ziel: Zukunftssicherheit- Schindler RePair ist die ideale Lösung für jüngere Anlagen, bei denen einzelne Komponenten wie Türantriebe oder Kabinentableaus ersetzt werden müssen. Ziel ist die Wiederherstellung der ursprünglichen Funktionalität bei minimalem Eingriff.- Schindler ReStore richtet sich an Anlagen ab etwa 15 Jahren. Hier werden zentrale elektrische Komponenten wie Steuerung, Frequenzumrichter und Tableaus modernisiert. Das Ergebnis: höhere Sicherheit, weniger Ausfallzeiten und eine verbesserte Energieeffizienz. Diese Modernisierung bereitet die Anlage optimal auf digitale Services vor - etwa Fernwartung oder digitale Aufzugswärter.- Schindler ReNew geht einen Schritt weiter und ersetzt zusätzlich zum Restore-Umfang den Antrieb. Besonders geeignet für Anlagen ab 25 Jahren, bietet dieses Paket eine höhere Verfügbarkeit und verbesserten Fahrkomfort.- Schindler RePlace steht für den Komplettaustausch der Anlage bei sehr alten Aufzügen (ab ca. 30 Jahren). Dabei wird ein neuer Aufzug in den bestehenden Schacht eingebaut - inklusive modernster Technik, maximaler Energieeffizienz und einem Plus an Komfort und Design.Mehr Effizienz, mehr Digitalisierung, mehr KomfortDie Modernisierungslösungen von Schindler setzen auf nachhaltige Technologien und digitale Innovationen. Funktionen wie der Standby-Modus, ein rückspeisender Frequenzumrichter, getriebelose Antriebe oder LED-Schachtbeleuchtung sorgen für Energieeinsparungen von bis zu 30 Prozent.Digitale Steuerungen ermöglichen eine vorausschauende Wartung und verbessern damit die Verfügbarkeit der Anlage. Für Betreiber bedeutet das: weniger ungeplante Stillstände, schnelle Störungsbehebung, geringere Betriebskosten und zufriedene Nutzer.Fazit: Investition mit WeitblickEine Modernisierung ist mehr als eine Reparatur - sie ist eine Investition in die Zukunft der Immobilie. Mit den modularen Lösungen von Schindler lassen sich Aufzüge gezielt und bedarfsgerecht auf den neuesten Stand bringen. Für Facility Manager, Hausverwalter und Eigentümer bietet sich damit die Chance, Maßnahmen rechtzeitig zu planen und abzustimmen, den Wert ihrer Gebäude zu steigern und gleichzeitig Betriebssicherheit, Energieeffizienz und Nutzerkomfort nachhaltig zu verbessern.Weitere Informationen unter: www.schindler.de/modernisierung (https://www.schindler.de/de/aufzuege/modernisierung.html)Über SchindlerSeit mehr als 150 Jahren bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen täglich 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Der 1874 gegründete Schindler Konzern ist ein weltweit führender Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen sowie zugehörigen Dienstleistungen. Die innovativen und umweltfreundlichen Zutritts- und Beförderungssysteme prägen maßgeblich die Mobilität urbaner Gesellschaften. Hinter diesem Erfolg stehen mehr als 69.000 Mitarbeitende in über 100 Ländern. Schindler Deutschland wurde 1906 als erste Auslandstochter gegründet und ist heute mit mehr als 4.000 Mitarbeitenden an 70 Standorten präsent.Pressekontakt:Frank PlümerPLÜCOM e.K.PR | Content | ConsultancyFriedensallee 27 | D-22765 HamburgT. +49 (0)40 790 21 89-89E-Mail: fp@pluecom.deHome: www.pluecom.deRegistergericht: Amtsgericht Hamburg | HRA 125142Original-Content von: Schindler Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80255/6152781