Die Bank of America setzt hohes Kursziel für den Predictive-Analytics-Riesen, während Anleger gespannt auf Quartalsergebnisse und FICO-Konferenz blicken.

Die Aktie des Predictive-Analytics-Spezialisten Fair Isaac setzte ihren positiven Trend fort und verzeichnete am Freitag ein Plus von 2,05 Prozent, wodurch der Kurs auf 1.666,00 Euro stieg. Diese Entwicklung folgt einer bemerkenswerten Nachricht vom Donnerstag, als die Bank of America (BofA) eine Kaufempfehlung für Fair Isaac aussprach und ein ambitioniertes Kursziel von 2.800 US-Dollar festlegte - das höchste unter den derzeit 19 analystendeckenden Unternehmen und ein deutliches Aufwärtspotenzial zum aktuellen Kurs.

Die jüngsten Analysten-Aktivitäten zeichnen ein überwiegend positives Bild: Rund 63 Prozent der Experten sind bullish für die Aktie, während nur etwa 10 Prozent der Analysten eine negative Haltung einnehmen. Allerdings ist auch eine gewisse Vorsicht zu beobachten - in den vergangenen Tagen senkten zwei Analysehäuser ihre Kursziele, wenn auch auf immer noch über dem aktuellen Niveau liegende Werte.

Ausblick auf kommende Meilensteine

Für Anleger stehen zwei wichtige Termine an: Am 30. April wird Fair Isaac seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 veröffentlichen, und am 6. Mai findet die FICO World Conference statt - beides Ereignisse, die potenziell kursrelevant sein könnten. Trotz der soliden Entwicklung im vergangenen Jahr mit einem Kursplus von rund 50 Prozent seit April 2024 notiert die Aktie aktuell rund 27 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 2.273,00 Euro, das im November 2024 erreicht wurde.

Fundamentale Kennzahlen zeigen die ambivalente Situation des Unternehmens: Einerseits prognostizieren Analysten ein beachtliches Wachstum von 55 Prozent bis 2027 und loben die hohen Gewinnmargen. Andererseits wird die hohe Bewertung mit einem erwarteten KGV von 73,32 für das laufende Jahr häufig als Schwachpunkt angeführt. Mit einer Marktkapitalisierung von über 40 Milliarden Euro bleibt Fair Isaac ein gewichtiger Akteur im Bereich der datengestützten Entscheidungsfindung.

