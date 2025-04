Der chinesische Elektronikhersteller erholt sich nach einem schwierigen Monat, während Experten trotz Marktschwankungen optimistisch bleiben und erhebliches Wachstumspotenzial sehen.

Am vergangenen Handelstag legte die Aktie des chinesischen Elektronikherstellers BYD Electronic einen beachtlichen Anstieg von 5,24 Prozent hin und schloss bei 4,00 Euro. Diese positive Entwicklung stellt eine willkommene Atempause für Anleger dar, nachdem der Titel im letzten Monat mehr als 20 Prozent seines Wertes eingebüßt hatte. Der jüngste Kursanstieg erfolgt zudem in einem herausfordernden Marktumfeld für Technologieunternehmen und könnte mit der bevorstehenden Veröffentlichung der Quartalsergebnisse am 25. April zusammenhängen, bei der Investoren auf klarere Signale zur Geschäftsentwicklung hoffen.

Analysten bleiben trotz Kursschwäche optimistisch

Die überwiegende Mehrheit der Finanzexperten zeigt sich trotz der jüngsten Volatilität weiterhin zuversichtlich für die Zukunft des Unternehmens. Von 21 befragten Analysten empfehlen ganze 90,5 Prozent die Aktie zum Kauf, während nur ein Analyst eine neutrale Haltung einnimmt und keiner zum Verkauf rät. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei umgerechnet 48,04 Yuan, was einem Aufwärtspotenzial von knapp 55 Prozent entspricht. Fundamentaldaten unterstützen diese positive Einschätzung: Mit einem aktuell berechneten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 2,23 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 0,88 erscheint die Aktie nach klassischen Bewertungsmaßstäben günstig. Besonders bemerkenswert ist dabei die Diskrepanz zwischen dem aktuellen Kurs und dem 52-Wochen-Hoch von 7,89 Euro, das erst im Februar dieses Jahres erreicht wurde - ein deutlicher Hinweis auf die erheblichen Kursschwankungen, denen der Titel in den vergangenen Monaten ausgesetzt war.

