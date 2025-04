Der Schweizer Online-Finanzdienstleister verzeichnet trotz kurzfristiger Schwankungen beachtliche Jahresgewinne und erhielt kürzlich eine positive Analysteneinschätzung.

Nach einem positiven Wochenabschluss mit einem Kursplus von 1,43% zeigt sich die Swissquote Aktie weiterhin in solider Verfassung. Der Online-Finanzdienstleister konnte zuletzt am Freitag bei 368,40 CHF schließen und liegt damit knapp 11% über seinem 200-Tage-Durchschnitt. Besonders bemerkenswert: Am 8. April erhielt das Papier ein Upgrade von Analysten, was das wachsende Vertrauen in die langfristigen Geschäftsaussichten des Schweizer Unternehmens widerspiegelt. Trotz einer leichten Korrektur in den letzten 30 Tagen (-1,97%) verzeichnet die Aktie seit Jahresbeginn ein solides Plus von 4,30% und konnte im Jahresvergleich sogar um beeindruckende 47,48% zulegen.

Analysten bleiben mehrheitlich abwartend

Die aktuellen Experteneinschätzungen zu Swissquote fallen gemischt aus. Sechs Analysten verfolgen die Aktie, wobei vier ein "Halten"-Votum und zwei ein "Outperform"-Rating vergeben. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 369,00 CHF nahezu exakt auf dem aktuellen Kursniveau, was die abwartende Haltung der Finanzprofis unterstreicht. Allerdings zeigt die erhebliche Spanne zwischen dem niedrigsten (258,00 CHF) und dem höchsten Kursziel (500,00 CHF) die unterschiedlichen Zukunftserwartungen. Interessanterweise weist Swissquote trotz seiner starken Fundamentaldaten ein vergleichsweise hohes KUV von 9,22 auf, was auf eine ambitionierte Bewertung hindeutet. Am 8. Mai steht die Aktionärsversammlung an, bei der Investoren weitere Einblicke in die strategische Ausrichtung des Finanzdienstleisters erwarten dürfen.

