Der französische Technologiekonzern verzeichnet beachtliche Kurssteigerungen durch wachsende Nachfrage im Verteidigungsbereich und genießt positive Analystenbewertungen

Die Thales Aktie setzt ihren beeindruckenden Aufwärtstrend fort und konnte am Freitag mit einem Plus von 1,51 Prozent bei 249,00 Euro schließen. Der französische Rüstungs- und Technologiekonzern profitiert von der anhaltend hohen Nachfrage im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich, was sich in der markanten Jahresperformance von über 81 Prozent widerspiegelt. Besonders bemerkenswert ist die jüngste Wochenentwicklung mit einem Kursanstieg von 6,73 Prozent, wodurch die Aktie nur knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 253,80 Euro notiert.

Die positive Kursentwicklung wird durch eine zunehmend bullische Analystenstimmung unterstützt. Von den 15 Analysten, die Thales beobachten, empfehlen zwei Drittel die Aktie zum Kauf, während nur ein einziger Experte eine bearische Position einnimmt. Das durchschnittliche Kursziel wurde in den vergangenen Monaten deutlich nach oben korrigiert und liegt nun bei 251,93 Euro, wobei das höchste Kursziel sogar 330,00 Euro beträgt.

Anstehende Quartalszahlen im Fokus

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Thales ?

Mit Spannung werden die für den 24. April angekündigten Zahlen zum ersten Quartal 2025 erwartet. Diese könnten weitere Aufschlüsse über die Geschäftsentwicklung geben, nachdem Thales in der Vergangenheit regelmäßig die Analystenerwartungen übertreffen konnte. Die Marktkapitalisierung des Konzerns beläuft sich mittlerweile auf beachtliche 50,34 Milliarden Euro.

Trotz der beeindruckenden Performance gibt es auch kritische Stimmen. Bei einem erwarteten KGV von 32,6 für das laufende Jahr und einem aktuell berechneten KGV von 36,29 wird das Unternehmen von einigen Marktbeobachtern als hoch bewertet angesehen. Auch das Kurs-Cashflow-Verhältnis von 19,53 liegt deutlich über dem Vorjahreswert von 10,75, was auf eine mögliche Überbewertung hindeutet. Dennoch sprechen die solide Auftragslage und die strategische Positionierung in wachstumsstarken Segmenten für weiteres Potenzial des in über 56 Ländern tätigen Technologiekonzerns.

Anzeige

Thales-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Thales-Analyse vom 13. April liefert die Antwort:

Die neusten Thales-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Thales-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Thales: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...