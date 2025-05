WASHINGTON, D. C. (IT-Times) - Republikaner drängen die US-Börsenaufsicht SEC, in den USA notierte chinesische Unternehmen auf Anlegerrisiken zu untersuchen. Republikanische Finanzbeamte aus 21 Bundesstaaten üben Druck auf die Securities and Exchange Commission (SEC) aus, gegen chinesische Unternehmen...

