Aktienanalysen der Woche: Super Micro Computer, JD.com & Walt Disney

??? Super Micro Computer (SMCI)bleibt einer der spannendsten KI-Profiteure - aber die Aktie zeigt sich nach ihrer Kursrally zuletzt deutlich volatiler. Im heutigen Video analysieren wir, wie solide das Geschäftsmodell hinter dem KI-Hype wirklich ist und ob der jüngste Rücksetzer eine Einstiegschance bietet. Ist Super Micro überbewertet - oder nur kurz aus der Spur?

?? JD.com (JD) hat Quartalszahlen veröffentlicht - und das inmitten einer Phase politischer Entspannung zwischen den USA und China. Wir werfen einen Blick auf die aktuelle Bewertung, das Chartbild und welche Rolle die jüngsten Zollrücknahmen für chinesische Techwerte spielen könnten. Hat JD jetzt wieder Potenzial?

?? Walt Disney (DIS) hat mit überraschend starken Themenpark-Zahlen und wachsendem Streaminggeschäft für ein Kursplus gesorgt. Im heutigen Video schauen wir uns an, ob der Turnaround nachhaltig ist - und was die Pläne für einen neuen Themenpark in Abu Dhabi bedeuten könnten. Ist Disney wieder auf dem Weg zum Liebling der Wall Street?

