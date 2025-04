Französischer Versicherungsgigant überzeugt mit robuster Jahresentwicklung von +13,33% und günstigen Bewertungskennzahlen trotz verhaltener Gewinnprognosen

Die Aktie des französischen Versicherungsriesen Axa zeigt sich aktuell stabil mit einem Kurs von 38,00 Euro (Stand: 13. April 2025), was einem leichten Anstieg von 0,57% zum Vortag entspricht. Trotz eines monatlichen Rückgangs von 4,44% konnte sich der Versicherungswert im Jahresvergleich solide entwickeln und liegt mit einem Plus von 13,33% deutlich über dem Vorjahresniveau. Bemerkenswert ist auch der komfortable Abstand von 23,58% zum 52-Wochen-Tief von 29,44 Euro, das im Juni 2024 markiert wurde.

Die positive Einschätzung der Aktie wurde jüngst durch JP Morgan untermauert, die am 10. April ihre Kaufempfehlung für den Versicherungskonzern bestätigte. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt derzeit bei 42,61 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von knapp 15% entspricht. Beachtlich ist die breite Zustimmung unter Experten: Von 17 Analysten bewerten 76,5% die Axa-Aktie positiv, während die übrigen 23,5% eine neutrale Haltung einnehmen.

Fundamentale Stärken trotz gedämpfter Gewinnaussichten

Besonders attraktiv erscheint die Axa-Aktie aufgrund ihrer Bewertung. Mit einem KGV von 9,85 für 2025 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,83 gehört sie zu den günstig bewerteten Titeln im Markt. Zudem profitieren Anleger von einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite.

Allerdings sehen Analysten für die kommenden Jahre ein begrenztes Potenzial für Gewinnsteigerungen je Aktie, was die Attraktivität etwas schmälert. Dennoch spricht die robuste Fundamentalanalyse für die Aktie: Mehr als 70% der Unternehmen im Markt weisen schwächere Kennzahlen bei Wachstum, Rentabilität und Verschuldung auf. Mit Blick auf die kommenden Wochen dürften Investoren besonders die Jahreshauptversammlung am 24. April sowie die Veröffentlichung der Q1-Geschäftszahlen am 6. Mai 2025 im Auge behalten.

