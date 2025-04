Krypto News: Solana Meme-Coins - großes Comeback oder kurzes Leuchtfeuer?

Solana feierte im Jahr 2023 ein fulminantes Comeback, nachdem viele eigentlich schon den Untergang der Highspeed Blockchain prophezeit hatten. Zu eng waren die Verbindungen zu der Pleitekryptobörse FTX und deren CEO Sam Bankman-Fried. Dazu kamen stundenlange Netzwerkausfälle, die das Vertrauen der Entwickler und Investoren in das Solana Ökosystem auf eine harte Probe stellten. Anfang Januar 2023 notierte der SOL bei gerade einmal 9 US-Dollar. Ende 2023 lag der Kurs schon wieder bei 100 US-Dollar. Nicht ganz unschuldig an dem großen Comeback war der erste Solana Hunde-Meme-Coin BONK.

Der große Erfolg des Tokens begründete Solanas Utility als Go-to-Blockchain für Meme-Coins. Das im Januar 2024 gestartete Meme-Coin Launchpad Pump.Fun zementierte diesen Ruf. Einige der größten Meme-Coin Erfolge des vergangenen Jahres hatten ihren Ausgangspunkt auf der Plattform, beispielsweise MooDeng oder Fartcoin, aber auch einige der größten Skandale, wie HAWK oder LIBRA, die das Vertrauen der Meme-Coin-Community erschütterten. Außerdem gingen die Makroökonomischen Entwicklungen nicht spurlos an den Solana Meme-Coins vorüber, denn die Zollpolitik des US-Präsidenten hat die Kryptomärkte einbrechen lassen. Doch die Token kämpfen sich zurück - und ganz vorne bei den Kurszuwächsen sind wieder zwei Solana Meme-Coins mit dabei.

Bonk und Fartcoin explodieren

Der Meme-Coin Bonk, also der Token, der einer Hauptschuldigen am großen Comeback war, ist auf Wochensicht um 29,93 Prozent gestiegen. Aktuell notiert BONK bei 0,00001336 US-Dollar. Nicht ganz unschuldig an der Kursexplosion ist vermutlich die Bekanntgabe, dass das Kryptoprojekt den Exchange Art Marketplace übernommen hat und damit die Utility von BONK um einen weiteren Faktor erweitert wird. Ein weiterer Solana Meme-Coin, der diese Woche einen enormen Anstieg verzeichnen konnte, war Fartcoin, der auf Wochensicht 92 Prozent zulegte und damit wieder einmal bewies, dass der Coin mehr als nur heiße Luft ist. Aktuell liegt der FARTCOIN Kurs bei 0,8549 US-Dollar. Dogwifhat (WIF), ein weiteres Flagschiff aus dem Hause Solana, konnte ebenfalls einen Kurszuwachs von 33 Prozent verzeichnen. Ein WIF kostet im Moment 0,4673 US-Dollar.

Die Kurse steigen, aber die Solana Probleme bleiben: die Lösung heißt Solaxy

Auch wenn die Kurse aktuell wieder steigen, der SOL stieg auf Wochensicht um 18 Prozent und notiert derzeit bei 131 US-Dollar, bleiben doch die alten Probleme. Ist das Solana Netzwerk ausgelastet, kann es zu "Verstopfungen" und dadurch zu verzögerten Transaktionen kommen. Genau hier setzt die Solaxy an, die erste Solana Layer 2 Lösung, die speziell dafür gebaut wurde, um die Skalierungsprobleme der Blockchain langfristig und nachhaltig zu lösen. Die Plattform wurde speziell auf die Solana Architektur zugeschnitten, ohne in die hohen Sicherheitsstandards einzugreifen. Solaxy wickelt die Transaktionen Off-Chain ab und führt diese anschließend gebündelt wieder zurück auf die Hauptchain zur Bestätigung zurück. Dadurch wird Solana bei hoher Netzwerkauslastung gezielt entlastet, was die Skalierbarkeit deutlich erhöht.

Das Interesse der Early Bird Investoren an Solaxy ist hoch. Bisher hat die erste Solana-Layer-2-Chain über 29 Millionen US-Dollar Raising Capital eingesammelt und der 30 Millionen US-Dollar Meilenstein wird vermutlich bald fallen. Um als früher Investor bei Solaxy einzusteigen, muss man eine kompatible Wallet, zum Beispiel Best Wallet, mit der Webseite des Projekts verbinden. Ein SOLX kostet im Moment 0,001694 US-Dollar. Bezahlt werden kann mit ETH, USDT oder SOL. Kreditkartenzahlungen sind ebenfalls möglich. Der native Token SOLX hat außerdem eine Stakingfunktion. Derzeit sind rund 8,4 Milliarden Token im Staking Contract gesperrt, der APY liegt bei 136 Prozent.

