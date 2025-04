Bitcoin und Handelskriege: Lektionen aus der Vergangenheit

Die historische Entwicklung von Bitcoin während des Handelskrieges zwischen den USA und China bietet wertvolle Einblicke in mögliche künftige Kursbewegungen. Der folgende Artikel analysiert, wie sich Bitcoin in dieser turbulenten Phase entwickelt hat und welche Lehren Anleger daraus ziehen können. Zudem wird ein Blick auf eine neue Investitionsmöglichkeit im Kryptomarkt geworfen.

Bitcoins Performance während des Handelskrieges

Trotz der Einführung von Zöllen durch die USA unter Donald Trump konnte Bitcoin zunächst als unkorrelierter Vermögenswert eine beeindruckende Rally verzeichnen. Nach der Wahl Trumps am 8. November 2016 stieg der Bitcoin-Kurs bis zur ersten Handelskriegseinigung um 919 %, wobei das Allzeithoch zeitweise ein Plus von 2.711 % erreichte.

Allerdings war diese Phase nicht ohne Rückschläge. Mit der Einführung von Zöllen auf Stahl und Aluminium am 1. März erlitt Bitcoin Verluste von zeitweise fast 30 %. Vom Allzeithoch von 19.804 USD fiel der Kurs bis zum Tief von 3.125 USD am 15. Dezember sogar um über 84 %, was die Volatilität des Marktes verdeutlicht.

Lehren aus der Vergangenheit

Die Analyse zeigt, dass Bitcoin auf Ereignisse wie die Ankündigung oder das Inkrafttreten von Zöllen oft mit Verzögerung reagierte. Im Durchschnitt dauerte es 23,8 Tage, bis ein neues Tief erreicht wurde, das etwa 26,26 % unter dem vorherigen Kurs lag. Dennoch konnte Bitcoin langfristig das Allzeithoch von 2017 nach 1.079 Tagen übertreffen, was mit dem typischen Vierjahreszyklus des Kryptomarktes zusammenhängt.

Obwohl Bitcoin nicht direkt von Zöllen betroffen war, wurde es in der späteren Phase des Handelskrieges durch die allgemeine Marktstimmung und die Belastungen des Aktienmarktes beeinflusst. Finanzexperte Florian Homm weist darauf hin, dass ähnliche Muster auch in Zukunft auftreten könnten, insbesondere bei einem erneuten Anstieg der Zölle.

Chancen im Presale: BTC Bull Token

Während etablierte Kryptowährungen wie Bitcoin weiterhin Schwankungen unterliegen, bietet der Presale des BTC Bull Tokens eine alternative Investitionsmöglichkeit. Anleger sind bis zur Markteinführung vor Kursverlusten geschützt, und durch schrittweise Preiserhöhungen sowie Staking können bereits Buchgewinne erzielt werden. Der Token, der eine stärkere Korrelation zu Bitcoin aufweist, hat bereits 4,63 Mio. USD eingesammelt.

Das innovative Tokendesign beinhaltet Mechanismen wie Bitcoin-Auszahlungen an Investoren ab einem Kurs von 150.000 USD und Burnings zur Wertsteigerung ab 125.000 USD. Mit einem Staking-Ertrag von 89 % pro Jahr und einem aktuellen Presale-Preis von 0,00246 USD, der nur noch für weniger als zwei Tage verfügbar ist, stellt der BTC Bull Token eine attraktive Option für Anleger dar.

