Der Internetdienstleister verzeichnet eine positive Wochenentwicklung von 5,46%, bleibt jedoch deutlich unter seinem Jahreshöchststand bei anhaltend hoher Bewertung.

Die Cloudflare Aktie konnte am Samstag, dem 13. April 2025, mit einem Plus von 2,46% auf 95,29 Euro abschließen und damit die Erholungsbewegung der letzten Woche fortsetzen. Trotz des jüngsten Anstiegs von 5,46% innerhalb der vergangenen sieben Tage bleibt die Aktie jedoch deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 168,68 Euro, das erst im Februar dieses Jahres erreicht wurde. Der aktuelle Kurs liegt knapp 45% unter diesem Höchststand, was die erhebliche Korrektur der letzten Monate widerspiegelt. Besonders der vergangene Monat verlief mit einem Minus von rund 8% enttäuschend für Anleger des Internetdienstleisters.

Kurszielreduzierung belastet weiterhin die Stimmung

Die jüngste Analysten-Aktivität dürfte dem Kurs zusätzlichen Druck verleihen: Am 10. April 2025 senkte die Royal Bank of Canada (RBC) ihr Kursziel für Cloudflare von 148 auf 140 US-Dollar, behielt jedoch ihre "Outperform"-Einstufung bei. Trotz der Reduzierung bleibt die Bewertung damit verhalten optimistisch. Insgesamt zeichnet der Analysten-Konsens ein gemischtes Bild: Von den 35 beobachtenden Analysten stufen knapp 46% die Aktie als Kaufgelegenheit ein, während etwa 49% eine neutrale Position einnehmen. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 140,22 US-Dollar sehen die Experten dennoch ein Aufwärtspotenzial von fast 32% gegenüber dem aktuellen Niveau.

Die fundamentalen Kennzahlen verdeutlichen die Herausforderung bei der Bewertung des Unternehmens: Mit einem prognostizierten KGV von 123,23 für das kommende Jahr und einem aktuellen KUV von 17,60 erscheint die Aktie traditionell hoch bewertet. Allerdings weisen die Analysten auf das überdurchschnittliche Umsatzwachstum und die solide Bilanz hin, die dem Unternehmen erhebliche Investitionskapazitäten verleiht. Besonders bemerkenswert: Cloudflare übertrifft regelmäßig die Erwartungen der Analysten bei Geschäftszahlen, was langfristig für Kursstabilität sorgen könnte.

