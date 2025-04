Trotz des 31-prozentigen Wertverlusts seit dem März-Höchststand halten Marktexperten an positiven Prognosen für den Biopharma-Konzern vor den Q1-Ergebnissen fest.

Die AbbVie-Aktie durchlebt momentan eine äußerst turbulente Phase. Mit einem Kurs von 156,10 EUR (Stand: 13. April 2025) zeigt sich zwar eine leichte Erholung von +1,04% zum Vortag, doch das kann nicht über den dramatischen Einbruch der vergangenen Wochen hinwegtäuschen. Besonders alarmierend: Innerhalb des letzten Monats hat das Papier massive 18,62% an Wert eingebüßt und notiert mittlerweile mehr als 31% unter seinem 52-Wochen-Hoch von 201,80 EUR, das erst Anfang März erreicht wurde. Die drastische Verschlechterung der Kursentwicklung erfolgt kurz vor der Veröffentlichung der Q1-Ergebnisse, die für den 25. April angesetzt ist.

Analysten trotz Kursverfall weiterhin optimistisch

Trotz des massiven Kursverfalls bleiben Marktexperten dem Biopharma-Unternehmen gegenüber überwiegend positiv eingestellt. Der Konsens von 26 Analysten lautet weiterhin "OUTPERFORM" mit einem durchschnittlichen Kursziel von 211,01 USD, was ein Aufwärtspotenzial von über 20% impliziert. Erst am 11. April passte ein Analystenhaus sein Kursziel leicht von 215 auf 210 USD an, behielt jedoch die Kaufempfehlung bei. Zwei Tage zuvor erhöhte sogar ein anderes Analysehaus sein Kursziel von 239 auf 241 USD und bestätigte die Einstufung "Overweight". Diese positive Einschätzung steht in bemerkenswertem Kontrast zur aktuellen Kursschwäche.

Die kommende Woche dürfte für AbbVie von besonderer Bedeutung sein: Das Unternehmen wird mit mehreren Abstracts beim American Association for Cancer Research Meeting vertreten sein, was neue Einblicke in die Onkologie-Pipeline des Konzerns ermöglichen könnte. Angesichts der aktuellen Unterstützungszone, die der Kurs testet, könnte sich hier möglicherweise eine Kaufgelegenheit für risikobereite Anleger ergeben.

