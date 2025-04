Technologieunternehmen Vuzix vertieft Zusammenarbeit mit Augmex durch neuen Großauftrag für Smart-Brillen trotz aktueller Kursschwäche der Unternehmensaktie.

Vuzix hat einen bedeutenden Folgeauftrag erhalten. Der Partner Augmex bestellt Smart Glasses im Wert von 500.000 US-Dollar. Kann das der gebeutelten Aktie neuen Auftrieb verleihen?

Partnerschaft vertieft sich

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Vuzix ?

Augmex, ein Anbieter von Smart-Glass-Lösungen für Lagerarbeiter und Außendienstmitarbeiter, setzt weiter auf Vuzix. Dieser neue Auftrag folgt auf eine erste, kleinere Bestellung vom Dezember 2024. Augmex wird die Vuzix-Brillen weiterhin mit eigener Software bündeln und an Kunden in Großbritannien und ganz Europa liefern.

Die Lösungen von Augmex zielen darauf ab, die täglichen Abläufe in Lagern und bei Remote-Einsätzen zu optimieren. Die Nachfrage scheint zu wachsen. Was steckt dahinter? Offenbar bewähren sich die Systeme in der Praxis.

AUGPICK: Eine Freihand-Lagerlösung mit visueller Echtzeitführung.

Eine Freihand-Lagerlösung mit visueller Echtzeitführung. AUGASSIST: Eine Augmented-Reality-Fernwartungslösung mit Live-Annotationen und KI.

Aktie unter Druck

Trotz dieser operativ positiven Nachricht steht die Aktie von Vuzix erheblich unter Druck. Gestern schloss das Papier bei nur noch 1,51 Euro. Seit Jahresbeginn summiert sich der Verlust auf dramatische 62,44 Prozent. Der Titel ist damit klar im Abwärtstrend gefangen.

Augmex selbst prognostiziert für die nächsten Jahre eine um ein Vielfaches höhere Nachfrage nach Vuzix-Produkten im Vergleich zur aktuellen Order. Ob dieser Ausblick und der neue Auftrag ausreichen, um den Kurs nachhaltig zu stützen, muss sich erst noch zeigen. Die Fokussierung auf den europäischen Markt über solche Partnerschaften ist jedenfalls ein klares strategisches Element.

Anzeige

Vuzix-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Vuzix-Analyse vom 13. April liefert die Antwort:

Die neusten Vuzix-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Vuzix-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Vuzix: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...