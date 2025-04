Der Halbleiter-Testsystem-Hersteller verzeichnet einen beunruhigenden Wertverlust von 60% gegenüber dem Jahreshöchststand, während Experten weiterhin Potenzial sehen.

Die Teradyne Aktie durchlebt schwere Zeiten an den Börsen. Mit einem aktuellen Kurs von 65,57 Euro (Stand: 13. April 2025) konnte sich das Papier des Testsystem-Spezialisten zwar leicht um 1,13 Prozent gegenüber dem Vortag erholen, befindet sich jedoch weiterhin in einem besorgniserregenden Abwärtstrend. Besonders alarmierend: Innerhalb des letzten Monats verlor die Aktie über 14 Prozent an Wert und notiert mittlerweile fast 60 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 149,50 Euro aus dem Juli 2024. Die Teradyne-Papiere bewegen sich damit gefährlich nah an ihrem Jahrestief von 62,05 Euro, das erst vor wenigen Tagen am 8. April markiert wurde.

Analysten gespalten trotz drohender Gewinneinbrüche

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Teradyne ?

Trotz der massiven Kursverluste halten 13 von 17 Analysten (76,5%) weiterhin an einer positiven Einschätzung fest und sehen ein durchschnittliches Kursziel von 116,90 USD. Dies würde ein erhebliches Aufwärtspotenzial von fast 59 Prozent bedeuten. Diese optimistische Haltung steht jedoch im Kontrast zu den zuletzt deutlich nach unten korrigierten Umsatz- und Gewinnerwartungen. Besonders hinsichtlich der Rentabilität sind die Prognosen inzwischen merklich negativer als noch vor einem Jahr. Die nächsten wichtigen Termine stehen kurz bevor: Am 28. April veröffentlicht Teradyne die Ergebnisse für das erste Quartal 2025, am Folgetag findet die Präsentation der Zahlen statt. Mit Spannung wird erwartet, ob der Halbleiter-Testsystem-Hersteller den Abwärtstrend stoppen und die fundamentalen Stärken des Unternehmens, wie die hohen Gewinnmargen und die solide Finanzlage, in positive Impulse umwandeln kann.

