Der Bremskomponenten-Hersteller verzeichnet einen technischen Rückschlag mit Kursverlust auf 76,40 Euro, während Analysten weiterhin optimistische Prognosen abgeben.

Die Knorr-Bremse-Aktie hat einen wichtigen technischen Unterstützungslevel durchbrochen. Wie am vergangenen Freitag (11. April 2025) bekannt wurde, ist der Kurs des Bremsenherstellers auf 76,40 Euro gesunken und hat damit die psychologisch wichtige 100-Tage-Linie nach unten durchkreuzt. Dies stellt einen signifikanten technischen Schwächeindikator dar, nachdem die Aktie in den letzten Wochen bereits unter Druck stand. Besonders bemerkenswert ist der Monatsverlust von 7,79 Prozent, der von vielen Marktbeobachtern als Konsolidierung nach der starken Rallye seit dem Jahrestief interpretiert wird. Trotz des aktuellen Rücksetzers notiert die Aktie immer noch 12,50 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief aus dem April 2024.

Anstehende Termine könnten Trendwende bringen

In den kommenden Wochen stehen für Knorr-Bremse wichtige Termine an, die dem Kurs neue Impulse geben könnten. Am 30. April findet die Jahreshauptversammlung statt, gefolgt von der Veröffentlichung der Q1-Zahlen für das laufende Geschäftsjahr am 8. Mai. Analysten bleiben trotz der jüngsten Kursschwäche mehrheitlich positiv gestimmt. Der aktuelle Konsens von 15 beobachtenden Analysten lautet "OUTPERFORM" mit einem durchschnittlichen Kursziel von 85,67 Euro - was ein Aufwärtspotenzial von über 13 Prozent gegenüber dem jüngsten Schlusskurs bedeuten würde. Auffällig ist jedoch die breite Streuung der Kursziele zwischen 60 und 107 Euro, was auf unterschiedliche Einschätzungen der zukünftigen Geschäftsentwicklung hindeutet. Am Wochenende konnte sich die Aktie leicht erholen und schloss am Sonntag bei 77,55 Euro mit einem Plus von 0,78 Prozent gegenüber dem Vortag.

