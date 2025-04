Die Dividendensaison ist in vollem Gange und mit diesen Aktien erhalten Anleger noch in dieser Woche Ausschüttungen von bis zu 17 Prozent. Doch wer etwas von den Zahlungen haben möchte, der muss schnell sein. Die schönste Zeit des Jahres für ausschüttungsorientierte Anleger ist da: die Dividendensaison. Besonders in Deutschland, aber auch in anderen Teilen der Welt, schütten Unternehmen jetzt kräftig aus.Auch in dieser Woche ist es noch möglich, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...